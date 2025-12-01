اخطار آمریکا به عراق درباره سلاح گروههای مسلح؛ آغاز مرحلهای حساس
فرستادهی ویژهی آمریکا در عراق: «اقدامات جدیتری» در راه است
ریاض وحیلی، کارشناس امور استراتژیک، روز دوشنبه (۱۰ آذر ۱۴۰۴) اظهار داشت که اظهارات اخیر مارک ساوایا، مبعوث ویژه رئیسجمهور امریکا در عراق، در مورد سلاح گروههای مسلح نشانههای واضحی از ورود این پرونده به مرحلهای بسیار حساس را در بر دارد که ممکن است پیشدرآمد اقدامات سختگیرانهتری از سوی واشنگتن باشد.
به گزارش بغدادالیوم، وحیلی گفت که پیامهای هشدارآمیز امریکا دیگر صرفاً اظهارات رسانهای نیستند، بلکه بیان آشکاری از نگرانی فزاینده در نهادهای امریکایی از افزایش نفوذ سلاح در خارج از چارچوب دولت عراق هستند. این وضعیت تهدیدی برای مسیر ثبات داخلی و منافع ایالات متحدهی امریکا و ائتلاف بینالمللی محسوب میشود. ساوایا که یک تاجر عراقی-کلدانیتبار امریکایی است، در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۷ مهر ۱۴۰۴) توسط پرزیدنت دونالد ترامپ بهعنوان مبعوث ویژهی امریکا در عراق منصوب شد. او پیشتر در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) در میانجیگری برای آزادی الیزابت تسورکوف، محقق روسی-اسرائیلی که در بغداد ربوده شده بود، نقش داشت.
بررسی گزینههای مختلف توسط واشنگتن
وحیلی افزود که لحن قاطع ساوایا نشاندهندهی ارتقاء سطح هشدار از سوی واشنگتن است و این امر به این معناست که دولت امریکا گزینههای متعددی را از جمله تشدید تحریمها یا بازنگری در قواعد درگیری نیروهای خود در عراق، در سایهی پیچیدگیهای امنیتی و سیاسی جاری، در دست بررسی دارد. ساوایا روز شنبه (۸ آذر ۱۴۰۴) نیز در اظهاراتی گفت که «تغییرات بزرگی» در عراق در راه است و جهان عراق را کشوری با ظرفیت ایفای نقشی بزرگتر و مؤثرتر در منطقه میبیند، به شرط آنکه مسئلهی سلاحهای خارج از کنترل دولت بهطور کامل حل شود و اعتبار نهادهای رسمی حفظ گردد. او همچنین تاکید کرد که هیچ اقتصادی نمیتواند در محیطی که سیاست با قدرت غیررسمی گره خورده است، رشد کند و عراق در یک «دوراهی حیاتی» قرار دارد.
فشار سیاسی، اقتصادی و امنیتی
به گفتهی وحیلی، ایالات متحدهی امریکا ممکن است در مرحلهی بعدی ترکیبی از فشار سیاسی و اقتصادی را بر طرفهای مؤثر در پروندهی سلاح اعمال کند و در عین حال حضور امنیتی و اطلاعاتی خود را برای تضمین حفاظت از نیروها و منافعش تقویت نماید. با این حال، مسیر نهایی به میزان پاسخگویی نیروهای عراقی به تلاشها برای انحصار سلاح در دست دولت بستگی خواهد داشت. تشدید این بحثها در حالی صورت میگیرد که نیروهای حشدالشعبی که رسماً بخشی از ساختار امنیتی عراق هستند، همچنان گروههایی را شامل میشوند که با درجات مختلفی از خودمختاری عمل میکنند.
فرصت محدود برای آرامش
وحیلی در پایان هشدار داد که عراق در برابر «پنجرهی باریکی برای آرامش» قرار دارد و «هرگونه تشدید از سوی گروههای مسلح یا پاسخ سختگیرانهتر امریکا ممکن است درها را به روی مرحلهی جدیدی از تنش باز کند». وی تأکید کرد که راهحل در یک موضع ملی واحد است که امنیت و حاکمیت کشور را بر هر مصلحت دیگری مقدم بدارد. حملات اخیر به میدان گازی «کورمور» در اقلیم کوردستان، که منبع اصلی انرژی این اقلیم است، نیز منجر به قطع برق گسترده شده است.