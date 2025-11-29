نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان: چشمان بدخواهان تاب پیشرفتهای کوردستان را ندارد
ازسرگیری تولید گاز میدان کورمور و بازگشت برق پس از حملهی تروریستی
نخستوزیر اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، با قدردانی از صبر و پایداری شهروندان در مواجهه با کاهش ساعات برق، از آغاز مجدد تولید گاز در میدان کورمور و بازگشت برق در ساعات آینده خبر داد.
مسرور بارزانی تأکید کرد که این حملات نباید به یک رویداد عادی تبدیل شوند و عاملان آن باید مجازات گردند. این اظهارات در پی حملهی پهپادی به میدان گازی راهبردی کورمور در شامگاه چهارشنبه، ۵ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵) ایراد شد که منجر به توقف تولید گاز و قطع گستردهی برق در اقلیم کوردستان گردید.
توافق با شرکت داناگاز و مقاومت کارمندان
مسرور بارزانی در پیامی اعلام کرد که پس از تکمیل آمادگیهای فنی و دستیابی به توافق با شرکت داناگاز (کنسرسیوم بهرهبردار میدان کورمور)، فرآیند تولید گاز ازسرگرفته شده و وضعیت برق عادی خواهد شد. وی ارادهی مدیران و کارمندان این شرکت را ستود که علیرغم یازدهمین حمله به این تأسیسات، همچنان بر ادامهی کار خود مصمم هستند. این حملات باعث توقف جریان گاز شد که تقریباً ۸۰ درصد از نیازهای انرژی اقلیم کوردستان را تأمین میکند و برق منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
هماهنگی با بغداد برای شناسایی عاملان و حفاظت از زیرساختها
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان همچنین توضیح داد که با محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، در تماس است تا عاملان این حملهی تروریستی، بدون توجه به گروه یا طرفی که به آن تعلق دارند، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. محمد شیاع سودانی نیز این حمله را "حمله به تمام عراق" خواند و بر تشکیل کمیتهای مشترک برای تحقیق و پیگرد قانونی تأکید کرد. مسرور بارزانی هشدار داد که عراق نمیتواند سرمایهگذاری خارجی را جذب کند، اگر گروههای مسلح غیرقانونی بدون مجازات به هدف قرار دادن زیرساختهای اقتصادی کشور ادامه دهند.
عزم راسخ در برابر بدخواهان
او در ادامه افزود که بدخواهان، پیشرفتهای کوردستان را برنمیتابند و میخواهند تاریکی را بازگردانند، اما اطمینان داد که دولت اقلیم کوردستان با شرکای بینالمللی برای حفاظت از مردم و زیرساختهای اقتصادی همکاری خواهد کرد و این حملات نمیتوانند مسیر آبادانی را متوقف سازند. در پایان، مسرور بارزانی ضمن تقدیر از تیمهای فنی وزارتخانههای منابع طبیعی و برق و همچنین نیروهای امنیتی، از مردم کوردستان درخواست کرد که همچون گذشته از دولت خود برای عبور از چالشها حمایت کنند. این حمله پهپادی به میدان گازی کورمور در منطقهی چمچمال در استان سلیمانیه صورت گرفت و یک مخزن ذخیرهی مایعات را هدف قرار داد که بخشی از تأسیسات جدید با سرمایهی آمریکا بود.