عملیات‌های ضد تروریسم واشنگتن علیه القاعده در یمن تشدید می‌شود

1 ساعت پیش

در یک حمله‌ی پهپادی آمریکا در استان مأرب، واقع در شمال شرقی یمن، یک فرمانده میدانی ارشد سازمان تروریستی القاعده به نام منیر بعجلس الاحدال (معروف به ابو هیجا حدیدی) و یک همراهش کشته شدند. این حمله پهپادی، روز شنبه، ۸ آذر ۱۴۰۴ (۲۹ نوامبر ۲۰۲۵)، یک موتورسیکلت را در منطقه‌ی وادی مأرب هدف قرار داد.

بر اساس گزارش‌ها، این فرمانده ارشد القاعده و همراهش در زمان حمله سوار بر موتورسیکلت از منطقه‌ی رادمیه الرمسا در شهرک وادی در شرق استان مأرب عبور می‌کردند. الاحدال یکی از برجسته‌ترین فرماندهان میدانی القاعده به شمار می‌رفت و پیش از این نیز مناصب رهبری متعددی از جمله امیری و فرماندهی نظامی در استان‌های بیضا، اب، شبوه، ابین و لحج را بر عهده داشته است. تحقیقات و گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهد که وی نقش کلیدی در ساختار امنیتی این گروه تروریستی ایفا می‌کرده است. پس از این بمباران، تصاویری از موتورسیکلت آسیب‌دیده منتشر شد که شدت حمله را نشان می‌دهد.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که آمریکا در ماه‌های اخیر حملات هوایی خود را علیه سازمان القاعده در یمن تشدید کرده است. واشنگتن، علاوه بر هدف قرار دادن رهبران، پایگاه‌های نظامی این سازمان را نیز مورد حمله قرار می‌دهد. این عملیات‌ها بخشی از تلاش‌های راهبردی آمریکا برای اخلال در فعالیت‌ها و تضعیف توانایی‌های سازمان القاعده در شبه جزیره عربستان (AQAP) است که همچنان یکی از فعال‌ترین و خطرناک‌ترین شاخه‌های شبکه‌ی جهانی القاعده محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۵، چندین عملیات دیگر نیز گزارش شده است که در آنها فرماندهان و اعضای القاعده در یمن هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند. این حملات در چارچوب نبرد جهانی علیه تروریسم صورت می‌گیرد که همچنان در یمن و دیگر مناطق درگیر ادامه دارد.