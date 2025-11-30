مجمع حکمرانی اینترنت کوردستان: فصلی نو در آینده دیجیتال
آنو جوهر، وزیر حملونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۹ آذر ۱۴۰۴)، در گشایش نخستین «کنفرانس حکمرانی اینترنت کوردستان» (IGF Kurdistan) در اربیل سخنرانی کرد. وی با تأکید بر نقش محوری اقلیم کوردستان در تحول دیجیتال و پیوند با جامعهی جهانی، این رویداد را «فصلی جدید برای آیندهی دیجیتال دولت اقلیم کوردستان» خواند.
این کنفرانس که به همت و تلاش خودجوش جوانان اقلیم برگزار شده، نشاندهندهی عزم راسخ کوردستان برای تبدیل شدن به یک مرکز راهبردی در حوزهی فناوریهای نوین است. مجمع حکمرانی اینترنت (IGF) یک پلتفرم چندجانبه برای گفتوگوهای راهبردی دربارهی حکمرانی اینترنت در سطح جهانی است که در سال ۲۰۰۶ توسط دبیرکل سازمان ملل متحد بنیانگذاری شد.
نقش فعال کوردستان در گفتوگوهای جهانی دیجیتال
وزیر حملونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان، به مشارکت فعال دولت اقلیم در مباحث جهانی دیجیتال اشاره کرد و اظهار داشت که اقلیم اکنون به طور رسمی «مشارکتکننده» در گفتوگوهای دیجیتال جهانی است و صرفاً یک «ناظر» نیست. این گام، اقلیم کوردستان را در کنار دیگر نهادهای مهم جهانی قرار میدهد که در شکلدهی آیندهی اینترنت نقش دارند. وی چهار ستون اساسی شورای حکمرانی اینترنت کوردستان را برشمرد: بازتاب صدای منطقهای در حکمرانی جهانی، پیشبرد نوآوری و اقتصاد دیجیتال، ترویج توسعهی دیجیتال فراگیر و حفاظت از حقوق دیجیتال و تابآوری.
چشمانداز راهبردی نخستوزیر برای تحول دیجیتال
آنو جوهر، چالشهای پیش روی اقلیم، از جمله تهدیدات سایبری، اطلاعات نادرست و بیثباتی منطقهای را مطرح کرد. وی افزود که کوردستان با پروژههای ملی بزرگی نظیر برنامهی برق «پروژهی روشنایی» و گسترش شبکهی فیبر نوری، در پی ایجاد تابآوری و امید است. نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، از سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) راهبردی جامع برای تبدیل اقتصاد وابسته به نفت به مدلی متنوع و مبتنی بر سرمایهگذاری، تولید و فناوری اتخاذ کرده است. وی چشمانداز نخستوزیر مسرور بارزانی برای «یک اقتصاد دیجیتال متنوع، حکمرانی قوی و امنیت سایبری» را ستود و خاطرنشان کرد که «آینده متعلق به جوامعی است که از نظر دیجیتال توانمند، امن و آزاد هستند.» دولت اقلیم کوردستان از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) پروژههای متعددی را در راستای تحول دیجیتال آغاز کرده است که شامل سیستمهای کنترل مرزی دیجیتال، ثبت شرکتها به صورت الکترونیکی، صدور گواهینامههای رانندگی دیجیتال و ایجاد مرکز دادههای پیشرفته میشود. هدف این راهبرد، قرار گرفتن دولت اقلیم کوردستان در میان برترین دولتهای الکترونیک منطقه تا پایان سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) است.
حفاظت از خانواده و گسترش حقوق بشر دیجیتال
وزیر حملونقل و ارتباطات از معرفی «بستهی اینترنت خانواده» برای محافظت از کودکان و خانوادهها در برابر خطرات آنلاین و توسعهی اپلیکیشن نظارت والدین خبر داد. وی اینترنت را «توانمندساز حقوق بشر، همزیستی و پیشرفت اجتماعی» دانست که به توانمندسازی زنان، حمایت از کودکان و تقویت تنوع فرهنگی اقلیم کوردستان کمک میکند. این ابتکارات همسو با تلاشهای دولت اقلیم برای ایجاد هویتهای دیجیتال برای شهروندان است، به طوری که از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) بیش از ۲ میلیون نفر دارای شناسهی دیجیتال شدهاند.
مطالبهی مشارکت در مجوز 5G عراق
در بخشی از سخنان خود، آنو جوهر، خطاب به مشاور دولت فدرال عراق، خواستار مشارکت کوردستان در مجوز نسل پنجم (5G) و ایجاد یک بازار آزاد و رقابتی برای شرکتهای اینترنتی در عراق شد. عراق در حال حاضر در حال پیشبرد پروژهی مجوز 5G خود است و شورای وزیران عراق در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان-آذر ۱۴۰۳) شرکت وودافون را به عنوان اپراتور شبکهی ملی 5G تصویب کرده است. این درخواست وزیر جوهر بر اهمیت همکاری و یکپارچگی در توسعهی زیرساختهای دیجیتال در سراسر عراق و نقش اقلیم کوردستان در این توسعه تأکید دارد.
آیندهی دیجیتال کوردستان و تقدیر از جوانان
آنو جوهر در پایان با قدردانی از جوانان برگزارکنندهی این رویداد، گفت: «فداکاری، حرفهایگری و خلاقیت آنها، پتانسیل واقعی جوانان کوردستان را منعکس میکند.» او آیندهی دیجیتال را از آن کوردستان دانست و اعلام کرد که اقلیم کوردستان آماده است تا «پلی دیجیتال میان عراق، خاورمیانه و جهان» باشد. دولت اقلیم کوردستان در سالهای اخیر به طور چشمگیری بر توسعهی زیرساختهای دیجیتال از جمله گسترش فیبر نوری به بیش از ۴۰۰ هزار خانوار و اتصال ۳۷۰۰ ادارهی دولتی به اینترنت پرسرعت تمرکز کرده است. این اقدامات، کوردستان را به یکی از بازیگران کلیدی در تحول دیجیتال منطقه تبدیل میکند.