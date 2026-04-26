اختصاص بودجه برای تکمیل خط لوله نفت بصره به ترکیه و سوریه

اربیل (کوردستان۲۴) ـ عراق مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار به تکمیل طرح خط لوله انتقال نفت بصره – حدیثه به ترکیه و سوریه، اختصاص داد.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که به ریاست محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر نشستی برای بررسی طرح خط لوله انتقال نفت بصره – حدیثه برگزار شد.

بر پایه بیانیه السودانی در این نشست اعلام کرد که خط لوله انتقال نفت بصره – حدیثه، انتقال نفت خام به بندر جیهان ترکیه و بندرهای بانیاس و عقبه را تسهیل می‌کند.

در این نشست تصمیم گرفته شد که یک هیئت ویژه برای اجرای طرح و جزئیات فنی آن تشکیل شود و مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به عنوان بودجه در سال جاری با آن اختصاص یابد. این بودجه در چارچوب توافق عراق و چین تأمین می‌شود. هزینه کل اجرای این طرح پنج میلیارد دلار برآورد شده است.

ب.ن