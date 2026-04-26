تدوین سازوکار جدید برای تضمین جایگاه کورد در آینده سوریه است

اربیل (کوردستان۲۴) ـ ریاست شورای میهنی کورد در سوریه با فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک نشست برگزار کرد. هدف از این نشست تدوین سازوکاری جدید برای تضمین جایگاه کورد در آینده سوریه اعلام شد.

امروز یکشنبه ۲۶ آوریل، فیصل یوسف، سخنگوی شورای میهنی کورد درسوریه (ا.ن.ک.س) در گفت‌وگوی اختصاصی با کوردستان۲۴ گفت: «ریاست شورای ما با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک دیدار کرد.»

وی افزود: «در این دیدار سازوکاری روشن و مناسب برای وحدت موضع نیروهای کورد بررسی شد. این موضوع در پی توافق ۲۹ ژانویه گذشته بین دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک مطرح شده است.»

همچنین بر پایبندی کامل شورای میهنی کورد در سوریه به «موضع سیاسی مشترک نیروهای کورد» تأکید کرد که در کنفرانس آوریل ۲۰۲۵ به تصویب رسید.»

سخنگوی (ا.ن.ک.س) ضرورت استفاده از «این فرصت تاریخی برای ایجاد یک شراکت واقعی کوردستانی را که بتواند نمایندگی مردم کورد در ارکان دولت آینده سوریه را تضمین کند.» مورد توجه قرار داد.

