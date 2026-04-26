وزیر خارجه ایران پس از مذاکرات در اسلامآباد راهی مسکو شد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزیر امور خارجه ایران، امروز یکشنبه ۲۶ آوریل، برای رایزنیهای بیشتر به اسلامآباد، پایتخت پاکستان بازگشت. میانجیگران بینالمللی تلاش کردند تا مذاکرات صلح را علیرغم اینکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، سفر برنامهریزی شده نمایندگان خود به اسلامآباد را لغو کرد، در مسیر خود نگه دارند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا، قرار بود عباس عراقچی با مقامات پاکستانی دیدار کند تا «مواضع و دیدگاههای ایران در مورد چارچوب هرگونه تفاهم برای پایان کامل جنگ» در خاورمیانه را منتقل کند.
به گفته ایسنا، این وزیر روز گذشته در اسلامآباد بود و پس از آن به عمان سفر کرد، در حالی که سایر نمایندگان ایران به تهران بازگشتند «تا در مورد مسائل مربوط به پایان جنگ مشورت و دستورالعملهای لازم را دریافت کنند.»
پیش از جلسات روز شنبهٔ ایران و پاکستان در اسلامآباد، کاخ سفید اعلام کرده بود که استیو ویتکوف، نماینده ترامپ و جرد کوشنر، داماد او، قصد دارند برای شرکت در مذاکرات بیشتر به پاکستان بروند.
اما ترامپ بعداً به فاکسنیوز گفت که این سفر را لغو کرده است «هیچ فایدهای ندارد که بنشینیم و در مورد هیچ چیز صحبت کنیم.» او موضع مذاکره تهران را رد کرد، اما افزود که تهران ظرف چند دقیقه پس از تصمیمش، پیشنهاد خود را اصلاح کرده است.
ترامپ بدون توضیح بیشتر به خبرنگاران گفت: «آنها به ما پیامی دادند که باید بهتر میبود و جالب اینجاست که بلافاصله پس از لغو آن، ظرف 10 دقیقه، پیام جدیدی دریافت کردیم که بسیار بهتر بود.»
«بسیار پربار»
ترامپ در پاسخ به این سوال جداگانه که آیا توقف سفر به معنای بازگشت به خصومتهای آشکار است، گفت: «نه، این به آن معنا نیست. ما هنوز در مورد آن فکر نکردهایم.»
پس از دستگیری یک فرد مسلح در جریان تیراندازی در ضیافت شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن، ترامپ گفت که فکر نمیکند این حادثه مربوط به ایران باشد، اما این موضوع او را «از پیروزی در جنگ» باز نخواهد داشت.
روز شنبه، عراقچی قبل از پرواز به مسقط، با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، میانجی کلیدی، شهباز شریف، نخستوزیر و اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، دیدار کرد.
او پس از مذاکرات در اسلامآباد راهی مسکو شد.
عراقچی سفر اولیه خود به پاکستان را «بسیار پربار» توصیف کرد، اما نسبت به نیات واشنگتن ابراز تردید کرد. او گفت: «هنوز باید دید که آیا ایالات متحده واقعاً در مورد دیپلماسی جدی است یا خیر.»
محاصره هرمز تشدید میشود
فشار برای پایان دادن به جنگ با بسته ماندن تنگه هرمز - یک مسیر حیاتی نفت و گاز - تشدید شده است.
سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که قصدی برای برداشتن محاصره خود که بازارهای انرژی را آشفته کرده است، ندارد.
سپاه در کانال رسمی خود در تلگرام اعلام کرد: «کنترل تنگه هرمز و حفظ سایه اثرات بازدارنده آن بر آمریکا و حامیان کاخ سفید در منطقه، استراتژی قطعی ایران اسلامی است.»
ایالات متحده در تلافی، بنادر ایران را محاصره کرده است.
ارتش ایران در بیانیهای که توسط رسانههای دولتی منتشر شد، هشدار داد که به ادامه «محاصره، راهزنی و دزدی دریایی» ایالات متحده، واکنش نشان خواهد داد.
اسرائیل به لبنان حمله کرد
در جبهه لبنان، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دستور حمله به حزبالله را صادر کرد و این گروه تحت حمایت ایران را به نقض آتشبسی که این هفته تمدید شده بود، متهم کرد.
نتانیاهو امروز یکشنبه در جلسه هفتگی کابینه گفت: «باید درک شود که نقض آتشبس توسط حزبالله، در عمل، به معنای از بین بردن آتش بس است.»
رسانههای رسمی لبنان اعلام کردند که ارتش اسرائیل پس از صدور هشدار تخلیه برای هفت مکان، علیرغم آتشبس با گروه تحت حمایت ایران، حمله به جنوب این کشور را آغاز کرده است.
خبرگزاری ملی دولتی اعلام کرد: «جنگندههای اسرائیلی حملهای را در کفر تبنیت - یکی از مکانهای مشمول هشدار - آغاز کردند» و افزود که گزارشهایی از تلفات وجود دارد.
طبق مفاد آتشبس، اسرائیل حق اقدام علیه «حملات برنامهریزی شده، قریبالوقوع یا جاری» را برای خود محفوظ میدارد.
ایافپی/ب.ن