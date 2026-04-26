مسرور بارزانی حمله به مراسم سالانه خبرنگاران کاخ سفید را محکوم کرد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخستوزیر اقلیم کوردستان، حمله به مراسم سالانه خبرنگاران کاخ سفید را محکوم کرد و تأکید نمود «خشونت جایی در زندگی عمومی ندارد.»
امروز یکشنبه ۲۶ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس حمله شب گذشته به مراسم سالانه خبرنگاران کاخ سفید را محکوم کرد.
نخستوزیر نوشت: «من عمیقاً نگران تیراندازی در ضیاف شام خبرنگاران کاخ سفید در واشینگتن هستم.»
بارزانی افزود: «از اینکه رئیسجمهور ترامپ، بانوی اول، معاون رئیسجمهور و اعضای کابینه، روزنامهنگاران و مهمانان آسیبی ندیدهاند، آسوده خاطر هستم.»
نخستوزیر اقلیم کوردستان تأکید کرد: «خشونت جایی در زندگی عمومی ندارد.»
I am deeply concerned by the shooting at the White House Correspondents’ Dinner in Washington and relieved that President Trump, the First Lady, the Vice President and members of the Cabinet, journalists, and guests are unharmed. Violence has no place in public life.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) April 26, 2026
ساعت ۸:۳۰ شب شنبه ۲۵ آوریل به وقت واشینگتن در جریان ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید، یک مرد مسلح اقدام به تیراندازی کرد. او توسط مأموران سرویس مخفی دستگیر شد. این مراسم با حضور دونالد ترامپ، بانوی او و مقامهای ارشد دولت و صدها روزنامهنگار برگزار شد.
ب.ن