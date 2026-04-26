عراقچی در حالی به روسیه میرود که مذاکرات در هالهای از ابهام قرار دارد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزیر امور خارجه ایران، امروز یکشنبه ۲۶ آوریل، در حالی به مسکو رفت که تلاشهای صلح بین تهران و واشنگتن، پس از آشفتگی دیپلماسی منطقهای و شکست مذاکرات برنامهریزی شده در پاکستان، در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گفته سفیر ایران، عباس عراقچی بین سفرهایش به اسلامآباد، پایتخت پاکستان، از عمان بازدید کرد و انتظار میرود روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، دیدار کند.
روز شنبه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، سفر برنامهریزی شده استیو ویتکوف و جرد کوشنر، فرستادگانش به اسلامآباد را لغو کرد.
خبرگزاری فارسِ ایران اعلام کرد که آن کشور از طریق پاکستانِ میانجی، «پیامهای کتبی» برای آمریکاییها ارسال کرده است که خطوط قرمز، از جمله مسائل هستهای و تنگه هرمز را مشخص میکند.
با این حال، فارس اعلام کرد که این پیامها بخشی از مذاکرات رسمی نیستند.
آتشبس در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تاکنون برقرار بوده است، اما موجهای شوک اقتصادی آن همچنان در سطح جهانی طنینانداز است.
