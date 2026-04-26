ترامپ: تیراندازی، ضرورت ساخت تالار رقص در کاخ سفید را ثابت کرد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز یکشنبه ۲۶ آوریل، اعلام کرد که تیراندازی در مراسمی در واشنگتن، ضرورت ساخت یک تالار رقص بزرگ در محوطه کاخ سفید را ثابت میکند؛ طرحی که با چالشهای قانونی مواجه است.
عصر شنبه، مأموران سرویس مخفی یک مرد مسلح را که قصد حمله به ضیافت خبرنگاران کاخ سفید را داشت، دستگیر کردند. این مراسم با حضور ترامپ، مقامهای ارشد دولت و صدها روزنامهنگار در حال برگزاری بود.
این مراسم خصوصی (و نه دولتی) سالانه در هتل واشینگتن هیلتون و در نزدیکی کاخ سفید برگزار شد؛ مکانی که دههها میزبان این برنامه بوده است.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث نوشت: «آنچه شب گذشته رخ داد، دقیقاً نشان میدهد که چرا رؤسای جمهور در ۱۵۰ سال گذشته خواستار ساخت یک تالار رقص بزرگ و امن در محوطه کاخ سفید بودهاند.»
طرح تالار رقص ۴۰۰ میلیون دلاری در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ به یکی از طرحهای مورد علاقه او تبدیل شده است. او بارها در سخنرانیها و نشستهای خبری درباره آن صحبت کرده است.
این طرح به دلیل مقیاس بزرگ و نحوه پیشبرد آن، با انتقادهای گستردهای مواجه شده و سرنوشت آن در دادگاهها در حال بررسی است.
خیابان مقابل هتل واشنیگتن هیلتون در سال ۱۹۸۱ محل سوءقصد به رونالد ریگان، رئیسجمهور پیشین آمریکا، بوده است.
ایافپی/ب.ن