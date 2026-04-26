دستور مسرور بارزانی به وزارت بهداشت برای کمک به مجروحان سانحه کرکوک
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخستوزیر اقلیم کوردستان اعلام کرد که وزارت بهداشت اقلیم و جهات مربوطه را برای کمک به مجروحان سانحه رانندگی در کرکوک، مأمور کرده است.
امروز یکشنبه ۲۶ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان درباره سانحه رانندگی در کرکوک پیامی منتشر کرد.
در پیام نخستوزیر آمده است: «متأسفانه امروز در یک سانحه دلخراش رانندگی در شهر کرکوک، تعدادی از هممیهنان جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر مجروح شدند. به بستگان قربانیان عمیقاً تسلیت میگوییم و خود را در اندوه ایشان شریک میدانیم، برای مجروحان نیز بهبودی سریع آرزو میکنیم.»
نخستوزیر اقلیم کوردستان، تأکید کرد: «وزارت بهداشت اقلیم کوردستان و جهات مربوطه را برای ارائه کمکهای لازم پزشکی به مجروحان مأمور کردهام.»
ب.ن