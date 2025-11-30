ابراز نگرانی کسبەی کوردستان در مورد قطعی برق
شهروندان و کسبه پس از حملهی تروریستی به میدان گازی کورمور از کاهش برق و رکود بازار ابراز نگرانی میکنند
در پی حملهی پهپادی اخیر به میدان راهبردی گازی کورمور در شهرستان چمچمال واقع در استان سلیمانیه، تامین برق در اقلیم کوردستان با اختلال جدی مواجه شده است. این حمله که شامگاه چهارشنبه، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۶ آذر ۱۴۰۴)، حوالی ساعت ۲۳:۳۰ رخ داد، به توقف تولید گاز و کاهش چشمگیر ظرفیت تولید برق در سراسر اقلیم منجر شد.
پیش از این حمله، پروژهی «روشنایی» (Runaki)، یکی از مهمترین برنامههای کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان به رهبری نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، موفق به تامین برق ۲۴ ساعته برای بخش قابل توجهی از مناطق اقلیم شده و رضایت شهروندان و اصناف را به دنبال داشت. این پروژه با کاهش قابل توجه اتکا به مولدهای دیزلی خصوصی، تاثیری شگرف بر بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگی محیط زیست نیز گذاشته بود.
جزئیات حمله و پیامدهای آن
بر اساس گزارشهای اولیه، این حمله با استفاده از پهپادهای انتحاری صورت گرفته و یک مخزن ذخیرهسازی مایعات گازی را هدف قرار داده که موجب آتشسوزی گستردهای شد. برخی منابع نیز از اصابت موشک گراد ۱۲۲ میلیمتری به این میدان خبر دادهاند که در کنار حملهی پهپادی صورت گرفته است. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت. این در حالی است که میدان گازی کورمور طی سالهای اخیر بارها مورد حمله قرار گرفته و حملهی اخیر یازدهمین مورد هدف قرار دادن این تاسیسات حیاتی به شمار میرود. مقامات مسئول در بغداد و اربیل، از جمله نخستوزیر عراق، محمد شیاع سودانی، این حمله را محکوم کرده و دستور تشکیل کمیتهی تحقیقات مشترک به ریاست عبدالامیر شمری، وزیر کشور عراق، و با مشارکت حمید شطری، رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق و وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، برای شناسایی و مجازات عاملان این اقدام تروریستی را صادر کردهاند. برخی گروههای شبهنظامی وابسته به ایران عاملان این حملات معرفی میشوند، هرچند گروههای موسوم به «هماهنگی مقاومت عراق» این اتهامات را رد کردهاند.
کاهش چشمگیر تولید و تلاش برای بازگرداندن وضعیت
پس از این حمله، میزان تولید برق در اقلیم کوردستان از ۴۵۰۰ مگاوات به ۱۵۰۰ مگاوات کاهش یافت که به گفته مقامات، این میزان تا ۸۰ درصد تولید کل را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین، طبق اعلام وزارت برق اقلیم کوردستان، تولید گاز در میدان کورمور که پیش از حمله حدود ۵۳۰ میلیون فوت مکعب در روز بود، به ۴۰۴ میلیون فوت مکعب کاهش یافت. کمال محمد صالح، وزیر برق و سرپرست وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان، در روز یکشنبه، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آذر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که سطح تولید برق در اقلیم به حدود ۲۰۰۰ مگاوات رسیده و پیشبینی میشود تا ساعات پایانی عصر همین روز، این میزان به ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ مگاوات بازگردد و وضعیت برق به حالت عادی پیش از حمله بازگردد. وی همچنین افزود که پمپاژ گاز از میدان کورمور به نیروگاههای تولید برق از ساعت ۸ صبح همین روز از سر گرفته شده است. شرکتهای دانا گاز و کرسنت پترولیوم که مسئولیت بهرهبرداری از میدان کورمور را بر عهده دارند، با مقامات محلی برای ازسرگیری کامل فعالیتها هماهنگی میکنند و امیدواری برای بازگشت کامل تولید در روزهای آتی ابراز شده است.
نگرانیهای شهروندان و اصناف
شهروندان و صاحبان کسبوکارها از کاهش ساعات تامین برق و تبعات آن بر زندگی روزمره و فعالیتهای اقتصادیشان ابراز نارضایتی کردهاند. بسیاری از آنها که به برق ۲۴ ساعتهی ملی عادت کرده بودند، اکنون مجبور به استفادهی مجدد از مولدهای برق خصوصی شدهاند که هم هزینهبر است و هم به آلودگی محیط زیست میافزاید. آنان با اشاره به رکود بازار و کندی فعالیتهای اقتصادی، این حملات را کار «دشمنان کورد و کوردستان» میدانند که نمیخواهند «پیشرفت و رفاه» مردم اقلیم را ببینند و خواستار رسیدگی فوری دولت اقلیم کوردستان برای بازگرداندن شرایط عادی هستند. پروژه «روشنایی» که به همت کابینهی نهم آغاز شد، توانسته بود بخش زیادی از مشکلات دیرینهی برق را حل کند و هدف آن تامین برق ۲۴ ساعته برای تمامی مناطق اقلیم تا پایان سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) است. دیدبان اکو عراق نیز زیان روزانه ناشی از توقف تولید گاز در میدان کورمور را بیش از ۷.۴۱ میلیون دلار تخمین زده است.