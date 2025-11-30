پرزیدنت بارزانی: زاخو قلب و روح کوردستان است

نخستین نمایشگاه بین‌المللی کتاب زاخو گامی راهبردی در توسعه‌ی فرهنگی و تاکید بر هویت کوردستانی

1 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی در یک رویداد پرشور و مملو از احساسات در مراسم گشایش نخستین نمایشگاه بین‌المللی کتاب زاخو در روز یکشنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۴ (۱ دسامبر ۲۰۲۵)، شهر زاخو را "قلب و روح" اقلیم کوردستان توصیف کرد.

ایشان در میان هزاران اثر ادبی، این رویداد را نه تنها یک نمایشگاه تجاری، بلکه جشنی باشکوه از هویت، هنر و دلاوری کورد‌ها دانست. پرزیدنت بارزانی با اشاره به سفر تاریخی خود به شهر جزیره در روز گذشته، بر وحدت فرهنگی فرامرزی و شادی پایدار تأکید ورزید.

زاخو، قطب جدید فعالیت‌های فکری و فرهنگی

این بازدید، نقطه عطفی مهم برای اداره‌ی مستقل زاخو محسوب می‌شود و شهر را به یک کانون پرجنب‌وجوش فعالیت‌های فکری تبدیل کرده است. پرزیدنت بارزانی سخنرانی خود را با لحنی قدردانانه و تأملی ایراد کرد و به پیشرفت‌های سریع و مثبت در این منطقه اشاره نمود. وی در آغاز سخنانش، با ربط دادن دیدارهای خود در این آخر هفته، جوامع دو سوی مرز را از طریق حس مشترک جشن به یکدیگر پیوند داد و اظهار داشت: "خدا را شاکرم برای این روزهای شاد، دیروز در جزیره و امروز در زاخو." ایشان به مشارکت خود در سمپوزیوم ملای جزیری در شمال کوردستان در روز پیش اشاره کرد. این پیوستگی، چشم‌انداز گسترده‌تری از همبستگی فرهنگی را برجسته ساخت و پرزیدنت بارزانی برای آینده چنین دعا کرد: "ان‌شاءالله، خداوند همیشه خوبی و شادی، و همیشه سرور عطا کند."

نقش راهبردی نمایشگاه کتاب در زاخو

برای پرزیدنت بارزانی، افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب زاخو منبعی خاص و عمیق از خوشحالی بود. وی این رویداد را "مایه‌ی سعادت بسیار بزرگ" خواند و گردهمایی نویسندگان، ناشران و خوانندگان را نشانه‌ای از جامعه‌ای سالم و پویا دانست. پرزیدنت بارزانی، با این حال، آرزوهایش برای این شهر را فراتر از موفقیت فوری نمایشگاه می‌دانست. ایشان در بخشی تأثیرگذار از سخنرانی خود، هویتی جامع برای زاخو ترسیم کرد که لطافت هنر را با صلابت پایداری رزمی در هم می‌آمیزد. وی اعلام کرد: "ان‌شاءالله، همیشه زاخو را محل هنر و... فرهنگ و... دلاوری و... کوردایَتی و... پیشمرگایَتی (پیشمرگه بودن) ببینم." پرزیدنت بارزانی با اشاره به "پیشمرگایَتی" در کنار فرهنگ و هنر، به تاریخ طولانی مقاومت و فداکاری این شهر در مبارزه کوردها ادای احترام کرد و شخصیت منحصربه‌فرد آن را با عبارت "زاخو، زاخو است" به‌طور خلاصه بیان نمود.

استقبال بین‌المللی از رویدادی بی‌سابقه

پرزیدنت بارزانی گرم‌ترین تبریکات خود را به برگزارکنندگان و شهروندان زاخو ابراز داشت و برای آنها پیشرفت مداوم آرزو کرد. "به شما تبریک می‌گویم... برای شما آرزوی موفقیت دارم. ان‌شاءالله همیشه زاخو را در حال پیشرفت و شادی ببینم." اوج احساسی سخنرانی ایشان زمانی فرا رسید که به ابراز احساسات گذشته خود به مردم زاخو بازگشت و پیوند شخصی عمیق خود را با مردم تقویت کرد. او با یادآوری سخنان پیشین خود گفت: "همان‌طور که بارها به شما گفته‌ام... یک بار به مردم زاخو گفتم، شما روح من هستید... بار دیگر گفتم شما قلب من نیز هستید، نه فقط روح... شما قلب هستید و شما روح هستید." این اعلام صمیمانه، پیوندی عمیق بین رهبری و مردم ایجاد کرد و نمایشگاه کتاب را از یک عملکرد استاندارد اداری به گردهمایی احترام و عشق متقابل ارتقا داد. او سخنان خود را با دعایی نهایی برای حاضران به پایان رساند و گفت: "ان‌شاءالله همیشه موفق باشید... از شما بسیار سپاسگزارم."

سمپوزیوم بین‌المللی ملای جزیری و پیام صلح پرزیدنت بارزانی

شایان ذکر است که روز شنبه، ۸ آذر ۱۴۰۴ (۲۹ نوامبر ۲۰۲۵)، پرزیدنت مسعود بارزانی در چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی "ملای جزیری" در جزیره، استان شرناخ ترکیه، حضور یافت و سخنرانی مهمی ایراد کرد. این سمپوزیوم که از روز جمعه، ۷ آذر ۱۴۰۴ (۲۸ نوامبر ۲۰۲۵) آغاز شده بود، به بررسی زندگی، آثار و فلسفه اخلاقی ملای جزیری، شاعر، عارف و اندیشمند بزرگ کورد قرن شانزدهم می‌پردازد. پرزیدنت بارزانی در سخنرانی خود، ضمن ستایش ملای جزیری به عنوان "ستاره‌ای درخشان که هرگز غروب نمی‌کند"، به صورت قاطع از روند صلح جدید در ترکیه حمایت کرد و گفت: "درب صلح بهترین انتخاب است." وی همچنین از مردم منطقه به خاطر استقبال گرمشان قدردانی کرد و اشاره نمود که "جزیره مکانی است که تاریخ در آن ساخته شده و کشتی نوح در آن به خشکی نشسته است". در این سفر، پرزیدنت بارزانی از اماکن تاریخی و مذهبی جزیره، از جمله آرامگاه ملای جزیری، نیز بازدید کرد.

وسعت و تنوع فرهنگی نمایشگاه زاخو

پشتوانه‌ی این سخنان پر احساس، رویدادی با مقیاس و تنوع چشمگیر بود. همان‌طور که کوردستان۲۴ گزارش داده است، این نمایشگاه توجه قابل‌توجهی از سوی روشنفکران، دانشجویان و عموم مردم را به خود جلب کرده و گواهی بر صحنه فرهنگی پررونق در زاخو است. پیش از ایراد سخنرانی، پرزیدنت بارزانی از غرفه‌های مختلف نمایشگاه بازدید کرد و مجموعه‌ای چشمگیر از مواد خواندنی را مشاهده نمود. برگزارکنندگان تأیید کرده‌اند که بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب مختلف در حال حاضر به نمایش گذاشته شده است [original text]. این کتابخانه گسترده، طیف وسیعی از رشته‌ها، ژانرها و زبان‌ها را پوشش می‌دهد و منبعی غنی برای پژوهشگران و خوانندگان عمومی فراهم می‌کند.

مشارکت بین‌المللی و چشم‌انداز فرهنگی زاخو

اهمیت این رویداد با ابعاد بین‌المللی آن افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده گشودگی اقلیم کوردستان به فرهنگ‌ها و ایده‌های جهانی است. مشارکت در این نمایشگاه قوی بوده و ۵۰ ناشر و خانه پخش تخصصی در آن شرکت کرده‌اند. این موسسات از ۱۰ کشور مختلف جهان حضور دارند که امکان تبادل حیاتی ایده‌ها را فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که خوانندگان در زاخو به ادبیات و آثار دانشگاهی فراتر از مرزهای منطقه دسترسی داشته باشند. این نمایشگاه که برای نخستین بار در اداره مستقل زاخو برگزار می‌شود، پس از اربیل و سلیمانیه، زاخو را به سومین شهر اقلیم کوردستان تبدیل می‌کند که میزبان نمایشگاه بین‌المللی کتاب می‌شود. شهر زاخو در شهریور ۱۴۰۰ (سپتامبر ۲۰۲۱) توسط نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، به عنوان "اداره‌ی مستقل" اعلام شد که بخشی از یک راهبرد برای تمرکززدایی و اعطای اختیارات بیشتر به مناطق است.

نمایشگاه کتاب به مدت شش روز ادامه خواهد داشت و هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود تا دسترسی حداکثری برای شهروندان، دانشجویان و کارمندان فراهم شود. علاوه بر نمایش هزاران عنوان کتاب، برنامه‌ی شش‌روزه شامل فعالیت‌های فرهنگی متنوعی در حاشیه‌ی نمایشگاه است که تجربه‌ی بازدیدکنندگان را غنی‌تر کرده و گفت‌وگویی پیرامون هنر و ادبیات را ترویج می‌دهد. سفر پرزیدنت بارزانی و سخنان تأثیرگذار ایشان، ژستی مهم در حمایت از زندگی فرهنگی و فکری اقلیم کوردستان به شمار می‌رود. با حمایت از سواد و آموزش در زاخو، رهبری اقلیم بر ستون دانش به عنوان عنصری ضروری برای آینده منطقه تأکید می‌کند و تضمین می‌نماید که این شهر، همان‌طور که پرزیدنت بارزانی آرزو کرده است، مکانی برای پیشرفت، شادی و روحیه‌ی تسلیم‌ناپذیر کوردی باقی بماند.