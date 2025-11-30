نیروی دریایی سپاه پاسداران، یک نفتکش حامل سوخت قاچاق را توقیف کرد
نیروی دریایی سپاه از توقیف دومین کشتی در ماه نوامبر خبر داد
فرماندهی منطقهی دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران، روز یکشنبه، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۹ آذر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که نیروهای دریایی سپاه یک کشتی حامل ۳۵۰ هزار تُن سوخت قاچاق (گازوئیل) را در خلیج توقیف کردهاند.
به گفتهی دریادار حیدر هنریان، فرمانده منطقهی دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران، این کشتی که با پرچم سوازیلند در حال حرکت بود، در راستای مأموریتهای حفاظت از مرزهای آبی ایران، بهویژه در خلیج، توقیف شد. این کشتی پس از توقیف، با دستور قضایی به بندر بوشهر منتقل شده و عملیات تخلیه بار آن برای تحویل به شرکت نفت و گاز بوشهر در حال انجام است. سرنشینان این کشتی ۱۳ نفر هستند که برخی از آنها از یک کشور همسایه و برخی دیگر تبعهی کشور هند هستند.
این دومین عملیات توقیف کشتی توسط سپاه پاسداران در ماه نوامبر است. پیش از این، در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، نیروی دریایی سپاه یک نفتکش با نام "تالارا" را در دریای عمان توقیف کرده بود. این نفتکش که با پرچم جزایر مارشال در حال حرکت به سمت سنگاپور بود، به اتهام حمل ۳۰ هزار تُن مواد پتروشیمی غیرمجاز توقیف و به آبهای سرزمینی ایران هدایت شد. مقامات سپاه، این عملیات را در راستای جلوگیری از خروج غیرقانونی داراییهای ملی ایران و با حکم قضایی انجام داده بودند.