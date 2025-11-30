رئیس اقلیم کوردستان و کنسول جدید جمهوری چک دیدار کردند

بررسی گسترش همکاری‌ها و اوضاع منطقه در اربیل

2 ساعت پیش

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۹ آذر ۱۴۰۴)، در دیداری با لوکاس گیوریچ، کنسول جدید جمهوری چک در اقلیم کوردستان، ضمن تبریک به مناسبت آغاز به کار وی، برای او آرزوی موفقیت کرد و حمایت کامل خود را برای پیشبرد مأموریتش در اقلیم کوردستان اعلام داشت.

رئیس اقلیم کوردستان، نچیروان بارزانی، از کمک‌ها و همکاری‌های جمهوری چک با اقلیم کوردستان قدردانی کرد و تمایل اقلیم کوردستان را برای توسعه روابط با جمهوری چک ابراز داشت.

از سوی دیگر، کنسول جدید جمهوری چک، لوکاس گیوریچ، ضمن ابراز خشنودی از پذیرش مسئولیت جدید خود، حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد و بر تلاش برای توسعه روابط کشورش با اقلیم کوردستان در همه زمینه‌ها، به‌ویژه گسترش همکاری‌های اقتصادی مشترک، تاکید ورزید. اوضاع کلی منطقه و چندین موضوع مورد علاقه مشترک نیز از دیگر محورهای این دیدار بود.