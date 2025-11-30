تعداد قربانیان فلسطینی جنگ غزه از ۷۰ هزار نفر فراتر رفت

نگرانی‌ها از آمار واقعی و نقض آتش‌بس

2 ساعت پیش

اداره‌ی بهداشت غزه، روز شنبه، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۸ آذر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که شمار قربانیان فلسطینی جنگ در غزه از مرز ۷۰ هزار نفر عبور کرده است. همچنین، یک بیمارستان در جنوب غزه گزارش داد که اخیراً دو کودک فلسطینی، ۸ و ۱۱ ساله، بر اثر تیراندازی اسرائیل جان باخته‌اند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که دو نفر را که وارد منطقه‌ تحت کنترل اسرائیل شده و «فعالیت‌های مشکوک» انجام می‌دادند، کشته است.

اداره‌ی بهداشت غزه، که تحت کنترل دولت حماس اداره می‌شود، تفکیکی بین غیرنظامیان و نیروهای مسلح قائل نیست و آمار آن به‌طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیست. با این حال، این اداره توسط متخصصان پزشکی اداره می‌شود و سوابق دقیقی را نگهداری می‌کند که از نظر جامعه بین‌المللی عموماً قابل اعتماد تلقی می‌شوند. در عین حال، برخی پژوهشگران از احتمال کشته شدن بیش از ۱۰۰ هزار فلسطینی در جریان جنگ غزه سخن گفته‌اند و به‌ویژه گمان می‌رود شمار بیشتری در زیر آوارهای مناطق ویران‌شده فلسطینی جان خود را از دست داده باشند.

اگرچه از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) آتش‌بس میان اسرائیل و حماس برقرار شده است، اما حملات اسرائیل تقریباً هر روز گزارش شده و صدها نفر را کشته است. دفتر رسانه‌ای دولت غزه گزارش داده است که اسرائیل از ۱۰ اکتبر تا ۲۲ نوامبر (۱۹ مهر تا ۱ آذر ۱۴۰۴) دست‌کم ۴۹۷ بار آتش‌بس را نقض کرده است. این نقض‌ها شامل حملات هوایی، توپخانه‌ای، تیراندازی مستقیم، حمله به مناطق مسکونی، بمباران و تخریب اموال است. در پی این حوادث، حماس مجدداً از میانجی‌گران خواسته است تا اسرائیل را برای توقف نقض آتش‌بس در غزه تحت فشار قرار دهند. همچنین، با وجود توافق بر ارسال کامل کمک‌های بشردوستانه، میزان کمک‌های ارسالی همچنان بسیار کمتر از حد نیاز است.

جنگ کنونی با حمله تحت رهبری حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شد که در آن حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ نفر به گروگان گرفته شدند. بیشتر گروگان‌ها یا بقایای اجساد آنها در آتش‌بس‌ها یا توافق‌های دیگر بازگردانده شده‌اند.