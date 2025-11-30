افزایش قربانیان سیل در آسیا؛ نزدیک به ۶۰۰ کشته در سه کشور

تایلند، اندونزی و سریلانکا با بحران سیل و رانش زمین مواجه‌اند

2 ساعت پیش

شمار قربانیان سیل‌های ناگهانی و رانش زمین در جنوب و جنوب شرق آسیا همچنان رو به افزایش است. بر اساس گزارش مقامات، تاکنون در اندونزی، سریلانکا و تایلند مجموعاً نزدیک به ۶۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

این سیلاب‌ها که تقریباً یک هفته پیش آغاز شدند، میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده و خسارات گسترده‌ای به بار آورده‌اند.

وضعیت در اندونزی

در جزیره سوماترا در اندونزی، سیل غافلگیرکننده جان دست‌کم ۳۰۳ نفر را گرفته و انتظار می‌رود با کشف اجساد بیشتر این رقم افزایش یابد. در استان سوماترای شمالی ۱۶۶ نفر، در سوماترای غربی ۹۰ نفر و در آچه ۴۷ نفر کشته شده‌اند. این سیلاب‌ها موجب رانش زمین، تخریب جاده‌ها، قطع ارتباطات و جداسازی بخش‌هایی از این جزیره شده‌اند. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی از بازماندگان سیل در سوماترا برای دسترسی به غذا، دارو و سوخت، از میان موانع فروریخته و جاده‌های سیل‌زده عبور می‌کنند. پلیس سوماترای شمالی، شامگاه شنبه، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۸ آذر ۱۴۰۴)، گزارش‌های اولیه مربوط به غارت را اعلام کرد و سخنگوی پلیس از اعزام نیرو برای برقراری نظم خبر داد. او افزود: «غارت پیش از رسیدن کمک‌های لجستیکی اتفاق افتاد. مردم نمی‌دانستند که کمک در راه است و نگران بودند از گرسنگی تلف شوند.»

وضعیت در سریلانکا

در سریلانکا، تعداد کشته‌شدگان پس از وقوع طوفان "دیتواه" به ۱۹۳ نفر رسیده و ۱۹۱ نفر نیز همچنان مفقود هستند. طوفان دیتواه که از ۲۶ نوامبر (۵ آذر ۱۴۰۴) این کشور را درنوردید، علاوه بر تلفات جانی، موجب جابجایی ۷۸ هزار نفر و تخریب صدها خانه شده است. هند نیز کمک‌های بشردوستانه و تیم‌های امداد و نجات را برای کمک به سریلانکا اعزام کرده است.

وضعیت در تایلند

در جنوب تایلند نیز شمار قربانیان سیل به ۱۶۲ نفر افزایش یافته است. این سیل و رانش زمین در مجموع حدود ۳.۸ میلیون نفر را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. آنوتین چارنویراکول، نخست‌وزیر تایلند، ضمن وعده کمک مالی برای مقابله با این سیلاب ناگهانی، اذعان کرد که دولتش نتوانسته از مردم در برابر این بحران محافظت کند و از مردم عذرخواهی کرد. اوایل این ماه، در ۲۵ نوامبر (۴ آذر ۱۴۰۴)، دولت تایلند در استان سونگ‌خلا وضعیت اضطراری اعلام کرده بود. همچنین، در مالزی نیز، سیلاب‌های شدید جان دست‌کم دو نفر را گرفته و هزاران نفر را بی‌خانمان کرده است.