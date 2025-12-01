انهدام بیش از ۱۵ مخفیگاه و انبار تسلیحات داعش در عملیاتی مشترک در جنوب سوریه

2 ساعت پیش

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز یکشنبه، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۹ آذر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی با هماهنگی نیروهایی از وزارت کشور سوریه، در یک عملیات گسترده و مشترک که از ۲۴ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۳ تا ۶ آذر ۱۴۰۴) انجام شد، ضربه‌ای کاری به بقایای گروه تروریستی داعش در جنوب سوریه وارد کردند. در نتیجه‌ی این عملیات، بیش از ۱۵ مخفیگاه و انبار تسلیحاتی پنهانی این گروه در مناطق استان ریف دمشق منهدم شد.

این عملیات که از طریق حملات هوایی و زمینی انجام گرفت، منجر به کشف و انهدام مقادیر زیادی سلاح و مهمات از جمله بیش از ۱۳۰ گلوله خمپاره و راکت، تعداد زیادی سلاح سبک و مسلسل، مین و ضدتانک، و مواد ساخت بمب‌های دست‌ساز شد. همچنین، مقادیری مواد مخدر نیز در این مخفیگاه‌ها کشف و منهدم گردید.

ادمیرال برد کوپر، فرمانده سنتکام، بر اهمیت این عملیات تأکید کرد و اظهار داشت: «این موفقیت، دستاوردهای حاصله علیه داعش را حفظ می‌کند و به این گروه تروریستی اجازه نمی‌دهد دوباره سازماندهی شود یا بتواند حملاتی را به خاک ایالات متحده و سراسر جهان صادر کند.» وی افزود که نیروهای آمریکایی «هوشیار خواهند ماند و به شدت بقایای داعش در سوریه را تعقیب خواهند کرد.»

ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش که در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) تأسیس شد، پس از شکست جغرافیایی داعش در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸)، همچنان به مشاوره و پشتیبانی از نیروهای همکار برای ریشه‌کن کردن کامل این گروه که اکنون به صورت پراکنده فعالیت می‌کند، ادامه می‌دهد. این عملیات در حالی انجام می‌شود که سوریه در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴) رسماً به عنوان نودمین عضو به ائتلاف جهانی ضد داعش پیوسته است. پیش از این نیز، نیروهای ائتلاف و شرکای سوری در فاصله ۱ اکتبر تا ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۹ مهر تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴)، بیش از ۲۲ عملیات ضد داعش انجام داده بودند که منجر به کشته شدن ۵ شبه‌نظامی و بازداشت ۱۹ نفر شد.