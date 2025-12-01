در پی حمله به میدان گازی کورمور که منجر به قطع گسترده برق در اقلیم کوردستان شد، نخست‌وزیر مسرور بارزانی بر لزوم تامین تجهیزات دفاعی و پاسخگو کردن عاملان تاکید کرد

2 ساعت پیش

حدود ساعت ۲۳:۳۰ چهارشنبه، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۵ آذر ۱۴۰۴)، میدان گازی کورمور در منطقه‌ی چمچمال، واقع در استان سلیمانیه‌ی اقلیم کوردستان، هدف حمله‌ی موشکی و پهپادی قرار گرفت.

این حمله به یکی از انبارهای ذخیره‌سازی مایعات در این تأسیسات آسیب رساند و منجر به توقف کامل صادرات گاز به نیروگاه‌های برق شد. در پی این حادثه، تولید برق در اقلیم کوردستان از ۴ هزار مگاوات به تنها ۱ هزار مگاوات کاهش یافت و عرضه برق ۲۴ ساعته به ۵ ساعت در روز رسید. شرکت داناگاز، اپراتور میدان کورمور، ضمن تأیید حمله به یکی از انبارهای نگهداری مایعات، اعلام کرد که هیچ تلفات جانی در پی این حادثه گزارش نشده است.

هشدارهای پیشین نخست‌وزیر بارزانی

خانم آمنه بکر، رئیس بخش پژوهش‌های انرژی خاورمیانه و اوپک پلاس در شرکت کپلر (Kpler)، در گزارشی که در وب‌سایت خبری "نشنال" منتشر کرد، به هشدارهای پیشین نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، اشاره کرد. وی اظهار داشت که این حمله به میدان گازی کورمور، صحت هشدارهای نخست‌وزیر بارزانی را که در یک مصاحبه‌ی اختصاصی در حاشیه‌ی «همایش صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS)» مطرح شده بود، تأیید می‌کند. نخست‌وزیر بارزانی در آن زمان گفته بود که آزادی عاملان حملات قبلی توسط دولت فدرال عراق، منجر به تداوم و تشدید حملات خواهد شد. او تاکید کرده بود که هویت عاملان حملات گذشته شناسایی شده، اما مقامات دولت فدرال آنها را با قرار وثیقه آزاد کرده‌اند.

پیامدهای اقتصادی و انرژی

امید احمد، مدیر کنترل برق اقلیم کوردستان، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که برای تأمین برق ۲۴ ساعته، روزانه به بیش از ۵۳۰ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان نیاز است و این حمله تأثیر زیادی بر تولید برق داشته است. بر اساس برآوردهای اولیه کمیته مشترک وزارت برق و منابع طبیعی اقلیم کوردستان، خسارات ناشی از این حمله بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار برآورد شده است. «دیدبان اکو عراق» نیز در گزارشی اعلام کرد که خسارات روزانه ناشی از توقف تولید در میدان گازی خور مور، به بیش از ۷.۴۱ میلیون دلار می‌رسد. علاوه بر این، نخست‌وزیر بارزانی پیشتر هشدار داده بود که عراق ممکن است تلاش کند صادرات نفت از طریق خط لوله‌ی بین اقلیم کوردستان و ترکیه را دوباره متوقف کند. این صادرات پس از دو سال توقف، در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) از سر گرفته شده بود و نخست‌وزیر بارزانی دلیل توقف احتمالی دوباره را «دلایل سیاسی» عنوان کرده بود.

درخواست کمک بین‌المللی و تشکیل کمیته‌ی تحقیق مشترک

در پی این حمله، نخست‌وزیر مسرور بارزانی ضمن محکوم کردن آن، از «شرکای آمریکایی و بین‌المللی» درخواست کرد تا «تجهیزات دفاعی لازم برای حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی» اقلیم کوردستان را تأمین کنند و از اقدامات جدی برای جلوگیری از این حملات حمایت کنند. همچنین، نخست‌وزیر بارزانی و محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، در یک تماس تلفنی درباره این حمله گفت‌وگو کردند. در نتیجه این تماس، یک هیئت امنیتی عالی‌رتبه و مشترک به ریاست عبدالأمیر الشمری، وزیر امور داخلی عراق، و با همراهی ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، و حمید الشطری، رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق، برای بررسی و شناسایی عاملان حمله به میدان خور مور اعزام شد.

از سرگیری تولید و بازگشت برق

پس از انجام آماده‌سازی‌های فنی و دستیابی به توافق با شرکت داناگاز، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که روند تولید گاز از سر گرفته شده و اوضاع برق به حالت عادی باز خواهد گشت. وزارت برق دولت اقلیم کوردستان نیز با صدور اطلاعیه‌ای از بازگشت کامل برق سراسری به وضعیت عادی و از سرگیری طرح برق ۲۴ ساعته «روناکی» خبر داد. اردلان دوشکی، مدیرکل دیوان وزارت برق اقلیم کوردستان، نیز تأیید کرد که گاز به نیروگاه‌ها رسیده و وضعیت برق عادی شده است. نخست‌وزیر مسرور بارزانی در ادامه هشدار داد که اگر گروه‌های مسلح غیرقانونی بدون مجازات به هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی ادامه دهند، عراق قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد بود. وی تأکید کرد که دشمنان نمی‌توانند پیشرفت‌های کوردستان را ببینند و می‌خواهند تاریکی را بازگردانند، اما دولت اقلیم کوردستان برای حفاظت از مردم و زیرساخت‌های اقتصادی با شرکای بین‌المللی همکاری خواهد کرد و این حملات نمی‌توانند مسیر توسعه را متوقف کنند.