تصمیم دولت ترامپ در پی کشته شدن یک سرباز گارد ملی؛ نگرانی‌ها از آینده‌ی مهاجران

2 ساعت پیش

دولت آمریکا در پی حمله‌ی مرگبار به دو عضو گارد ملی این کشور در واشنگتن دی‌سی، روند رسیدگی به همه‌ی پرونده‌های پناهندگی را متوقف کرده است؛ اقدامی که به گفته‌ی پرزیدنت دونالد ترامپ ممکن است «برای مدت طولانی» ادامه یابد. ترامپ با تأکید بر اینکه برای این تعلیق «هیچ زمان مشخصی» تعیین نشده، گفت: «ما نمی‌خواهیم این افراد را بپذیریم.»

این تصمیم در حالی گرفته شد که یک سرباز ۲۰ ساله‌ی گارد ملی به نام سارا بکستروم در اثر تیراندازی روز چهارشنبه (۵ آذر ۱۴۰۴) در واشنگتن جان خود را از دست داد و همکارش، اندرو وولف ۲۴ ساله، نیز به‌شدت مجروح شد. مهاجم ۲۹ ساله، رحمان‌الله لکانوال، تبعه‌ی افغانستان، بازداشت و به قتل متهم شده است. انگیزه‌ی او هنوز روشن نیست. رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که فرد مظنون در سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۴۰۰ شمسی) و پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، در چارچوب برنامه‌ی ویژه‌ی اسکان همکاران افغان وارد آمریکا شد و در بهار سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴ شمسی)، در دوران «دومین دولت ترامپ»، پناهندگی دریافت کرد. پرزیدنت ترامپ این تیراندازی را «حمله‌ی تروریستی» خواند و از دولت پیشین انتقاد کرد.

تدابیر جدید مهاجرتی

پس از این حادثه، اداره‌ی مهاجرت آمریکا اعلام کرد که تا زمان تقویت فرایندهای کنترل امنیتی، تمامی تصمیم‌های مربوط به پناهندگی را به حالت تعلیق درمی‌آورد. این تعلیق نامحدود است. وزارت خارجه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا نیز صدور روادید برای دارندگان گذرنامه‌ی افغانستان را متوقف کرد. دولت آمریکا هم‌زمان دستور داده است که «گرین‌کارت‌های» اتباع ۱۹ کشور از جمله ایران، کوبا، ونزوئلا، هائیتی، اریتره و میانمار دوباره مورد بررسی امنیتی قرار گیرد.