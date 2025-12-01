نمایش «سَلمە»؛ درخشش گروه تئاتر ههوار کرکوک در جشنوارهی عمان
نمایش مشترک کوردستان و فرانسه دو جایزهی مهم جشنوارهی بینالمللی تئاتر عمان را کسب کرد
گروه تئاتر ههوار از کرکوک، با نمایش «سەلمە» موفق شد دو جایزهی مهم را در جشنوارهی بینالمللی تئاتر عمان به دست آورد.
این جوایز شامل «بهترین بازیگر زن» برای ههوار فارس و «بهترین متن» که توسط دکتر دلشاد مصطفی نوشته شده بود، است.
نمایشی در سوگ ههڵهبجه و ئهنفال
نژاد نجم، کارگردان این نمایش، روز دوشنبه (۱۰ آذر ۱۴۰۴) به کوردستان۲۴ گفت: «ما به عنوان گروه تئاتر ههوار، نمایندهی کوردستان و کرکوک بودیم. ما در هر جشنوارهای شرکت کنیم، بدون جایزه باز نمیگردیم. این بار نیز در جشنوارهی عمان توانستیم جوایز بهترین بازیگر زن و بهترین متن را کسب کنیم. همچنین برای جوایز بهترین اثر، لباس و موسیقی نامزد شده بودیم. از اینجا به تمام کادر نمایش "سەلمە" تبریک میگویم.»
کارگردان نمایش افزود: «این نمایش یک کار مشترک بین کوردستان و فرانسه است و محتوای آن به فاجعهی ههڵهبجه، نسلکشی، فاجعهی ئهنفال و کوچ جمعی کورد میپردازد. ما این اثر را به دو زبان کوردی و انگلیسی کار کردهایم و این بار نیز از آنجا که جشنواره در یک کشور عربی برگزار میشود، آن را به زبان کوردی و عربی اجرا کردیم.»
توالی موفقیتها
نمایش «سەلمە» نوشتهی دکتر دلشاد مصطفی و با سناریو و کارگردانی نژاد نجم است. این نمایش تاکنون در ۱۶ کشور مختلف به روی صحنه رفته و جوایز متعددی را از آن خود کرده است.