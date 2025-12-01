پرزیدنت بارزانی و زیاد الجنابی وضعیت سیاسی عراق و منطقه را بررسی کردند
دیدار در پیرمام با محوریت تحولات سیاسی
پرزیدنت بارزانی در اربیل با زیاد الجنابی، رئیس حزب تشریع و دبیرکل ائتلاف تشریع الوطنی عراق دیدار کرد.
دفتر پرزیدنت بارزانی در بیانیهای اعلام کرد که پرزیدنت مسعود بارزانی روز دوشنبه، ۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آذر ۱۴۰۴)، در مقر خود در پیرمام میزبان زیاد الجنابی بود.
در این دیدار، وضعیت سیاسی عراق و منطقه به طور کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، پیامدهای انتخابات پارلمان عراق، روابط میان احزاب و مشارکت جریانهای سیاسی عراقی در روند سیاسی کشور مورد گفتوگو قرار گرفت.