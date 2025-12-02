برگزاری اولین جشنواره فیلم کوردی بیرمنگام

26 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – اولین جشنواره فیلم کوردی بیرمنگام در ابتدای سال میلادی آینده در آن شهر انگلستان برگزار خواهد شد.

امروز سه‌شنبه ۲ دسامبر، عدنان عثمان، عضو هیئت داوران جشنواره، به کوردستان24 گفت:«به عنوان عضو هیئت داوران جشنواره فیلم کوردی بیرمنگام، در کنار بسیاری از هنرمندان محترم، تقریبا ۳۵۰ فیلم کوردی از سراسر کوردستان و خارج از میهن را تماشا کردیم.»

او گفت:«مشارکت در این جشنواره‌ برای من یک تجربه مهم و لذت‌بخش است، زیرا می‌توانم تمام آثار ارسالی که هنوز پخش نشده‌اند را ببینیم. دیدن فیلم‌های پخش نشده یک تجربه زیبا و نادر است. چیزی که در این جشنواره برای من بسیار مایه خوشحالی است، فداکاری گروهی باتجربه از فیلمسازان است.»

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی برای برگزاری باکیفیت جشنواره، گفت:«از اینکه فیلم‌ها و جشنواره‌های کوردی پیشرفت قابل توجهی دارند و هر روز برجسته‌تر می‌شوند، خوشحال هستم.»

جشنواره فیلم کوردی بیرمنگام در فوریه ۲۰۲۶ برگزار می‌شود و در آن به هشت فیلم برتر جایزه اهدا خواهد شد.

ب.ن