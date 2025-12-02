آمار اشتغال و تضمین حقوق شاغلین در کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان
اربیل (کوردستان٢٤) – آمار منتشر شده توسط اداره رسانه و اطلاعرسانی دولت اقلیم کوردستان، نشان میدهد که دهها هزار نفر از امتیازات دولتی برای اشتغال و حقوق کار برخوردار شدهاند.
اداره رسانه و اطلاعرسانی دولت اقلیم کوردستان آمار استخدام و ایجاد فرصتهای شغلی را اعلام کرد.
بر پایه این آمار که بخشهای دولتی و خصوصی را شامل میشود. در بخش آموزش و پرورش ۳۸۰۰ مدرس آموزش عالی و ۳۸۰۰۰ معلم حقالتدریسی، قراردادی شدهاند و با استخدام ۴،۹۲۵ فارغالتحصیل برتر دانشگاهها و دانشکدهها، موافقت شده است.
در بخش بهداشت نیز ۷۷۹ فارغالتحصیل کالجهای پزشکی استخدام شدهاند. ۵۰۰ کارمند جدید نیز برای استانداری حلبچه استخدام شدهاند.
همچنین از طریق طرحهای سرمایهگذاری ۱۴۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است و بیش از ۱۸۰ هزار فرصت شغلی دیگر از طریق کارخانههای صنعتی ایجاد شدهاند.
صندوق حمایت از طرحهای کوچک نیز به ایجاد شغل برای ۸، ۱۳۶ جوان کمک کرده و ۲۹ هزار طرح دیگر تضمین شدهاند.
در چارچوب طرح (شکوفایی) نیز مبلغ ۲،۷۵ میلیارد دینار به عنوان وام بلند مدت به طرحهای مختلف اختصاص یافته است.
۹، ۷۱۸ نفر نیز از دورههای آموزشی صنعتی با هدف توسعه تواناییها و آمادگی برای ورود به بازار، بهره بردهاند و حقوق ۱۱۶ هزار کارگر داخلی و خارجی از طریق قوانین و مقررات تضمین شده است.
ب.ن