1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نماینده سازمان ملل متحد در عراق، در نشست شورای امنیت، خواستار تعجیل در تشکیل دولت‌های جدید عراق و اقلیم کوردستان شد و گفت که باید روابط اربیل و بغداد بر مبنای قانون اساسی تنظیم شود و حملات به موسسات انرژی متوقف شوند.

سه‌شنبه ۲ دسامبر، محمد الحسان، نماینده سازمان ملل در عراق و رئیس یونامی، در نشست شورای امنیت سازمان ملل، درباره آخرین تحولات عراق سخنرانی کرد.

او در سخنان خود گفت: خواستار آنم که دولت‌های اقلیم کوردستان و عراق در اسرع وقت تشکیل شوند. این موجب حل مشکلات بین آنها و بهبود روابطشان خواهد شد. امیدواریم که مسائل به تعویق افتاده بین اربیل و بغداد بر مبنای قانون اساسی حل شوند و با هم هماهنگی کنند.

وی افزود: در حال حاضر در عراق یک میلیون آواره داخلی وجود دارند. بیش از ۱۰۰ هزار ایزدی اهل شنگال پس از گذشت ۱۱ سال هنوز در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند و در شرایط بسیار بدی هستند و شماری از آنها هنوز در اسارت داعش هستند. به رغم اینها عراق بر کشمکش‌های داخلی غلبه کرده است، اما تاکنون مشکلات امنیتی و اقتصادی به طور کامل حل نشده‌اند.

الحسان، نگرانی خود را از حمله به موسسات عراق، به خصوص حمله به میدان گازی کورمور ابراز داشت و گفت که باید فورا این حملات متوقف شوند و عاملان آن محاکمه شوند.

رئیس یونامی، گفت: دولت عراق در برابر اجرای استانداردهای رعایت حقوق بشر مسئول است، از جمله حقوق جوامع، جوانان، زنان و آزادی بیان که از اصول یک جامعه دموکراتیک است.

او از رهبران عراق خواست که به حقوق دختران احترام بگذارند و از ازدواج پیش از موعد آنها جلوگیری کنند و این مشکل را حل کنند، زیرا عراق با سازمان ملل به سوی دوره‌ای جدید حرکت می‌کند.

نماینده سازمان ملل در عراق، گفت: اگرچه از ابتدای سال آینده ماموریت یونامی در عراق به پایان می‌رسد، اما هماهنگی‌ها با آن کشور ادامه خواهند داشت و دوره جدید آغاز می‌شود و به حمایت از عراق ادامه می‌دهند، تا با مشاوره با سازمان ملل درباره مسائل اقتصادی، آب و هوا، حقوق بشر، آوارگان، مشارکت فعال زنان، جوانان و جوامع، خود را بازسازی کند.

ب.ن