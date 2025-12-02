3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – بارگاه بارزانی، در بیانیه‌ای به اظهارات دولت باغچلی درباره سفر پرزیدنت مسعود بارزانی به جزیره بوتان و شرکت ایشان در سمپوزیم ملای جزیری، پاسخ داد.

متن بیانیه:

متاسفانه، دولت باغچلی درباره سفر پرزیدنت بارزانی به جزیره و شرکت ایشان در سمپوزیم ملای جزیری، بار دیگر بر مبنای افکار شوونیستی اظهارنظر کرده که از هر عرفی به دور است و به نفع هیچ طرفی نیست.

اظهارات باغچلی در حالی مطرح می‌شود که تمام جزئیات امنیتی و راهکارهای سفر پرزیدنت بارزانی بر مبنای پروتکل بین نهادهای امنیتی مربوطه اقلیم و ترکیه انجام شده است.

همچنین همیشه در هنگام سفر مقامات بلندپایه ترکیه به اقلیم واحدها نظامی ویژه ترکیه همراه آنها بوده‌اند و هیچ مشکلی ایجاد نشده است.

سفر پرزیدنت بارزانی، حمایت از روند صلح بود که باغچلی ادعای حمایت از آن را می‌کند.

ما فکر می‌کردیم که خداوند دولت باغچلی را هدایت کرده و دست از نژادپرستی و شوونیسم برداشته است، اما مثل اینکه هنوز همان گرگ سابق است که حال در پوست میش، ظاهر می‌شود.

سخنگوی بارگاه بارزانی

۲ دسامبر ۲۰۲۵

ب.ن