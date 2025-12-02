سازمان لرزهنگاری: در ماه نوامبر وقوع ۵۶ زلزله در اقلیم کوردستان ثبت شده است
اربیل (کوردستان٢٤) – سازمان لرزهنگاری اقلیم کوردستان، اعلام کرد که در ماه میلادی گذشته وقوع ۵۶ زلزله در اقلیم کوردستان، ثبت شده و بیشتر آنها در استان سلیمانیه بوده است.
سازمان لرزهنگاری اقلیم کوردستان در گزارشی اعلام کرد که در ماه نوامبر سال میلادی جاری، ۳۰۰ زلزله توسط دستگاههای لرزهنگار به ثبت رسیدهاند که ۵۶ مورد آنها در اقلیم کوردستان اتفاق افتادهاند.
بر پایه گزارش بیشر زلزلهها در استان سلیمانیه اتفاق افتاده و شدیدترین آنها در نزدیکی شهر دربندیخان با قدرت ۲.۸ ریشتر بوده و در ۲۰ نوامبر رخ داده است. اما در دهوک و حلبچه هیچ زلزلهای رخ نداده است.
در گزارش آمده است که در ماه نوامبر در استان سلیمانیه ۴۰ زلزله وقوع یافته و در استان اربیل هم ۱۶ زلزله به ثبت رسیده است.
ب.ن