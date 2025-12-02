بولنت آرینچ: مفسران با پرزیدنت بارزانی مغرض و ناآشنا هستند
اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس سابق پارلمان ترکیه، میگوید که از شرکت پرزیدنت مسعود بارزانی در سمپوزیم شرناخ استقبال میکند و تاکید کرد که بیشتر مفسران با ایشان مغرض و ناآشنا هستند.
بولنت آرینچ، رئیس سابق پارلمان ترکیه، با انتشار بیانیهای در رسانههای اجتماعی، ارزیابی قابل توجهی از سفر پرزیدنت مسعود بارزانی به شرناخ برای شرکت در چهارمین سمپوزیم بینالمللی ملای جزیری، ارائه کرد.
او گفت:"من برگزاری چنین نشستی با حضور معاون وزیر کشور، استاندار، اعضای سابق و فعلی حزب عدالت و توسعه در پارلمان و علمای برجسته را بسیار مناسب میدانم."
آرینچ در مورد بحثهای مطرح شده پیرامون سمپوزیم گفت:«میخواهم بگویم که این بحثها را بیاساس میدانم. بسیاری از کسانی که اظهارنظر میکنند، با پرزیدنت مسعود بارزانی مغرض و ناآشنا هستند. پرزیدنت مسعود بارزانی از سال ۱۹۷۹ رهبر پارت دموکرات کوردستان بوده و این حزب هنوز بیشترین قدرت را دارد. او به عنوان رئیس اقلیم کوردستان خدمت کرده است.»
او درباره سمپوزیم ملای جزیری گفت:«این یک نشست علمی است. ملای جزیری یکی از دانشمندان دوران عثمانی بود که بین سالهای ۱۵۶۷ تا ۱۶۴۰ زندگی میکرد. او مانند احمد خانی و فقیه تَیران کورد بود و از ارزشهای فرهنگی و دینی مشترک این منطقه محسوب میشود. من نگاه منفی به نشستی که در آن از این دانشمندان تجلیل میشود و ارائه تفسیر منفی از آثارشان را اشتباه میدانم. من معتقدم که این نشست به دلیل محتوای آن و هیجانی که در منطقه ایجاد کرده است، نقطه عطف مهمی خواهد بود. علاوه بر این، پرزیدنت مسعود بارزانی نیز در سخنرانی خود پیامهای بسیار مهمی در مورد روند صلح ارائه داد. بنابراین، من نمیتوانم برخی از انتقادات به این نشست را درک کنم.»
ب.ن