شروط سهگانهی ترامپ برای مذاکره با ایران از زبان نمایندهی مجلس و پاسخ عراقچی
مجتبی ذوالنوری، نمایندهی مجلس ایران، از تعیین سه شرط از سوی رئیسجمهور آمریکا برای مذاکره با تهران خبر داد؛ وزیر امور خارجهی ایران این شروط را غیرمنطقی خوانده است
مجتبی ذوالنوری، نمایندهی مجلس ایران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعلام کرده است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، سه شرط برای از سرگیری مذاکرات با ایران تعیین کرده و این شروط را از طریق محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به تهران ابلاغ کرده است.
وبسایت روزنامهی اطلاعات روز سهشنبه، ۱۳ دیماهِ ۱۴۰۳ (۲ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی)، به نقل از مجتبی ذوالنوری گزارش داد که ترامپ آمادگی خود را برای مذاکره با ایران بر اساس سه شرط زیر اعلام کرده است:
- توقف کامل غنیسازی اورانیوم در خاک ایران.
- قطع حمایت از جبههی مقاومت.
- کاهش بُرد موشکهای ایران.
ذوالنوری تاکید کرد که این شروط از نظر ایران «نامعقول و نامناسب» هستند. وی با اشاره به اینکه مذاکره باید بر پایهی «داد و ستد» باشد، نه تحمیل شروط یکجانبه، اظهار داشت که طرف مقابل نباید تنها بر اساس منافع خود شرایط را تعیین کند.
پاسخ وزیر امور خارجهی ایران
در واکنش به این اظهارات، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که ایران آمادهی مذاکرهای شرافتمندانه و عادلانه با آمریکا برای دستیابی به توافقی متعادل است. وی افزود که این آمریکاست که با سیاستهای افراطی و خودسرانهی خود تلاشها برای مذاکره را در شرایط فعلی از بین میبرد. عراقچی همچنین تصریح کرد که ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده است و دیپلماسی بخش جداییناپذیری از رویکرد این کشور است. وی در عین حال تأکید کرد که ایران تا زمانی که آمریکا به برجام بازنگردد یا سیاستهای خود را در این خصوص مشخص نکند، بر سر موضوع هستهای با این کشور مذاکره نخواهد کرد.
لازم به ذکر است که سید عباس عراقچی در تاریخ ۳۱ مردادماهِ ۱۴۰۳ (۲۱ اوت ۲۰۲۴ میلادی) به عنوان وزیر امور خارجه ایران منصوب شده است.