فواد حسین و مایکل ریگاس دیدار کردند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر امور خارجه عراق و معاون وزیر امور خارجه آمریکا، روابط دوجانبه را بررسی کردند.

وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که فواد حسین، وزیر امور خارجه، امروز سه‌شنبه ۲ دسامبر، در بغداد از مایکل ریگاس، معاون وزیر امور خارجه آمریکا استقبال کرده و در دیداری راه‌های توسعه روابط دوجانبه و هماهنگی بین دو کشور در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی را بررسی کرده‌اند.

بر پایه بیانیه در این دیدار چالش‌های امنیتی و بین‌المللی به خصوص اوضاع سوریه و ایران مورد بحث قرار گرفته و بر اهمیت کاهش تنش و ایجاد تفاهم به عنوان اقدامی در راستای برقراری امنیت و ثبات، تاکید شده است.

وزیر امور خارجه عراق نقش کشورش در حمایت از تلاش‌ها برای ثبات منطقه را مورد توجه قرار داده است.

فواد حسین در خصوص اوضاع داخلی عراق نیز به تحرکات سیاسی پس از برگزاری انتخابات اشاره کرد و ضروری دانست که در تشکیل دولت جدید عراق بر مبنای قانون اساسی و در نظر گرفتن توازن بین نیروهای سیاسی تعجیل شود، تا روند دموکراسی و امور پارلمانی و دولتی به روال معمول به پیش روند.

وزیر امور خارجه عراق برگزاری انتخابات در فضای مناسب و مشارکت بالای رای‌دهندگان را مورد تحسین قرار داد و به نزدیک شدن زمان افتتاح کنسولگری جدید آمریکا در اربیل اشاره کرد. او همچنین خواستار بازگشایی کنسولگری آمریکا در بصره شد.

وزیر امور خارجه عراق خواستار تداوم هماهنگی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی شد به طوریکه شرکت‌های آمریکایی برای فعالیت به عراق بازگردند. همچنین خواستار آن شد که طرف آمریکایی در هشدارها در مورد سفر شهروندانش به عراق تجدید نظر کند، زیرا اوضاع امنیتی کشور باثبات و فرصت برای سرمایه‌گذاری را مناسب دانست.

معاون وزیر خارجه آمریکا نیز پیشرفت‌های عراق در زمینه امنیت را ستود و بر حمایت کشورش از تلاش‌های مربوطه تاکید کرد. او بر اهمیت تداوم هماهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی در رویارویی با چالش‌های مختلف در چارچوب یک رابطه مثبت با دولت عراق تاکید کرد.

ب.ن