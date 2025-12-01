کارشناسان روس از پروژهها و اقدامات کوردستان تقدیر میکنند
سیاستهای نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، پیشرفت قابل توجهی را به ارمغان آورده است.
کارشناسان و متخصصان روسی از پروژهها و اقدامات دولت اقلیم کوردستان تقدیر میکنند. به باور آنها، سیاستهای هوشمندانهی نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، اقلیم کوردستان را به مرحلهی پیشرفتهتری رسانده است.
با وجود بحرانها و موانع موجود، دولت اقلیم کوردستان به ارائهی خدمات و حفظ امنیت ادامه میدهد. این امر موجب شده است که اربیل به یک مرکز سیاسی مهم در منطقه تبدیل شود.
ودیم مککریینگ، کارشناس موسسهی شرقشناسی، میگوید که مسرور بارزانی به خدمات و اقتصاد اهمیت میدهد. او همچنین روابط میان اربیل و بغداد را بهبود میبخشد. وی معتقد است که اقلیم کوردستان دارای تواناییهای زیادی است و به طور مداوم در حال رشد است. مککریینگ بر ضرورت آرامش و درک متقابل تأکید میکند تا کوردها به حقوق خود دست یابند.
از سوی دیگر، دکتر اقبال دیوره، استاد روابط بینالملل در دانشگاه مسکو، به تجربهی ۱۵ سالهی خود اشاره میکند. او معتقد است که کوردستان در این مدت رشد چشمگیری داشته است. به باور وی، پیشرفتهای اقلیم کوردستان با وجود چالشها، شگفتانگیز است و موفقیتهای آن مایهی خوشحالی همهی کوردها است.
تلاشهای دولت اقلیم کوردستان چندین حوزهی مهم را در بر میگیرد، از جمله:
- بنیانگذاری زیرساختها: پروژههای روشنایی، بانکداری سیستم مالی، حل مشکل کمآبی و ساخت جادهها و سدها.
- تنوعبخشی به درآمد: توجه به بخشهای کشاورزی، گردشگری و صنعت.
- حفظ محیط زیست: افزایش فضای سبز و ساخت پارک و آببندان.
این پروژهها مورد توجه طرفهای خارجی قرار گرفتهاند. اکنون اقلیم کوردستان به عنوان نمونهای از آبادانی، ثبات و حکمرانی صحیح در خاورمیانه دیده میشود.
این تقدیر کارشناسان روس در حالی صورت میگیرد که کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان یک برنامهی اصلاحاتی جامع را اعلام کرده است. هدف اصلی این برنامه، تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
در این چارچوب، پروژهی «هەژماری من» برای دیجیتالی کردن حقوق کارمندان به عنوان یک گام مهم تلقی میشود. این تلاشها همزمان با وجود چالشهای مالی و اختلافات مداوم با دولت فدرال در بغداد ادامه دارد.