دیدار رئیس اقلیم کوردستان با سفیر سوئیس
نچیروان بارزانی و سفیر سوئیس بر توسعه روابط اقتصادی تاکید کردند
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، بعدازظهر روز ۱۱ آذر ۱۴۰۴ (۱ دسامبر ۲۰۲۵) از دانیل هون، سفیر سوئیس در عراق، استقبال کرد.
ریاست اقلیم کوردستان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نچیروان بارزانی ضمن تقدیر از بازگشایی سفارت سوئیس در بغداد، این اقدام را گامی مهم برای پیشبرد روابط میان دو طرف ارزیابی کرد.
سوئیس سفارت خود را پس از حدود ۳۳ سال تعطیلی به دلیل جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۴ (۲۳ اکتبر ۲۰۲۵) به طور رسمی در بغداد بازگشایی کرد. هدف از این بازگشایی تقویت روابط دوجانبه، تعمیق همکاریها در زمینههای اقتصادی، امنیتی و مهاجرت، و بازتاب اعتماد به بهبود امنیت و ثبات در عراق است.
در این دیدار، هر دو طرف بر تمایل دوجانبه برای گسترش روابط و همکاریهای مشترک، بهویژه در حوزهی اقتصادی، تاکید کردند. همچنین، فرصتهای کاری و سرمایهگذاری برای شرکتهای سوئیسی در اقلیم کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روابط تجاری میان سوئیس و عراق در سال ۲۰۲۴ میلادی ۹ درصد افزایش یافته است.
آخرین تحولات منطقه و چندین مسئلهی دیگر مورد علاقه مشترک نیز یکی دیگر از محورهای این دیدار بود.