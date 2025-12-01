فاضل میرانی میگوید جوانان برای رسیدن به استقلال به شکیبایی نیاز دارند
اربیل (کوردستان٢٤) – دبیر دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، میگوید امانتی را که از گذشتگان خود گرفتهاند به نسل جدید واگذار میکنند تا آرزوی تشکیل دولت مستقل را محقق کنند.
دوشنبه ۱ دسامبر، فاضل میرانی، دبیر دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در سخنانی خطاب به جوانان گفت: مسیری که آنها انتخاب کردهاند به شکیبایی نیاز دارد و هدف نهایی رسیدن به استقلال و تاسیس دولت کوردستان است.
وی افزود نسل قدیم پرچم و امانت مبارزه را از گذشتگان خود به ارث بردند و حال میخواهند این امانت را به نسل جدید و جوانان واگذار کنند.
میرانی در ادامه گفت: منظور ما از واگذاری، تسلیم و کنار کشیدن نیست، منظور ما تعهد به حفاظت از خاک و ادامه راه مبارزه است. این راه دور و دراز است و به مقاومت نیاز دارد.
دبیر دفتر سیاسی پارت دموکرات، به مبارزات ملا مصطفی بارزانی به عنوان مثال اشاره کرد و گفت:«همانگونه که بارزانی جاویدان در کوچ به اتحاد جماهیر شوروی و بازگشت و تداوم مبارزه در قیامهای ایلول و گُلان تا به امروز شکیبا بود، ما هم باید شکیبا باشیم.»
فاضل میرانی تاکید کرد: آرزوی گذشتگان محقق نشده و آرمان، تاسیس دولت مستقل برای مردم کورد است و در سرزمین خود در آزادی و به شیوه مسالمتآمیز زندگی کنیم.
ب.ن