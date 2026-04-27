السودانی: علی الزیدی کاندید مشترک من و نوری المالکی برای نخستوزیری است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، اعلام کرد که به طور مشترک با نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، علی الزیدی را برای سمت نخستوزیر آینده عراق، کاندید کردهاند.
چارچوب هماهنگی شیعه امروز دوشنبه ۲۷ آوریل، اعلام کرد که در نشست خود در کاخ نخستوزیری در بغداد در خصوص معرفی علی الزیدی به عنوان کاندید نخستوزیری و تشکیل کابینه آینده دولت فدرال به توافق رسیدهاند.
السودانی، گفت: «به دلیل عدم توافق بین نیروها و احزاب در چارچوب هماهنگی، بنده و نوری المالکی مأمور شدیم که کاندیدی را برای سمت نخستوزیری معرفی کنیم. معرفی علی الزیدی توافقی بین من و المالکی بود.»
وی افزود که این کاندید در چارچوب هماهنگی شیعه با اکثریت آرا تصویب شده است.
پیش از این چارچوب هماهنگی شیعه در این خصوص نشستهای متعددی برگزار کرد، نشستهایی که به دلیل عدم توافق بین نیروها و احزاب، بینتیجه میماند.
ب.ن