اربیل (کوردستان۲۴) ـ بر پایه آمار منتشر شده توسط دفتر نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، طرح «روشنایی» تأثیر قابل توجهی بر حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی صوتی داشته و تاکنون خاموش شدن پنج هزار و ۹۱۷ ژنراتور محلی در سراسر اقلیم کوردستان را در پی داشته است که این مقدار معادل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بیش از ۱٬۰۲۳٬۶۹۹ وسیله نقلیه است.

دفتر نخست‌وزیر داده‌های مربوط به تأثیرات طرح روشنایی را منتشر کرد که نشان می‌دهد این طرح سالانه موجب کاهش انتشار ۱٬۱۲۷٬۴۳۰ تن دی‌اکسید کربن شده است. در حال حاضر ۸۰ درصد از ژانراتورهای محلی در مناطق تحت پوشش این طرح خاموش شده‌اند و برق به طور مداوم برای ۸۵ درصد شهروندان تأمین شده است.

طرح روشنایی یک اقدام راهبردی دولت اقلیم کوردستان است که با هدف تأمین برق ۲۴ ساعته و حفاظت از محیط زیست به اجرا درآمده است. این طرح در حال تکمیل است.

