قدردانی چارچوب هماهنگی از المالکی و السودانی به خاطر انصراف از کاندید شدن
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیسجمهور تازه منتخب عراق، امروز دوشنبه ۲۷ آوریل علی الزیدی را پس از تأیید ائتلاف اصلی شیعه، به عنوان کاندید نخستوزیری معرفی کرد.
ریاست جمهوری عراق در بیانیهای اعلام کرد: «رئیسجمهور نزار آمیدی، علی الزیدی، کاندید بزرگترین ائتلاف پارلمانی را مأمور تشکیل دولت جدید کرده است.»
این اعلامیه اندکی پس از آن منتشر شد که چارچوب هماهنگی شیعه، که در ابتدا المالکی را کاندید کرده بود، الزیدی را به عنوان کاندید خود تأیید کرد.
چارچوب هماهنگی در ابتدا از نوری المالکی، برای احراز سمت نخستوزیری حمایت کرده بود، اما اولتیماتوم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ورق را برگرداند.
در ژانویه، ترامپ تهدید کرد که اگر المالکی، نخستوزیر پیشین که روابط نزدیکی با ایران دارد، به قدرت باز گردد، تمام حمایتها از عراق را متوقف خواهد کرد.
امروز دوشنبه، چارچوب هماهنگی از «موضع تاریخی و مسئولانه» المالکی و محمد شیاع السودانی، نخستوزیر موقت، «به خاطر انصراف» از کاندید شدن، تقدیر کرد.
عراق مدتهاست که بین نفوذ رقابتی متحدانش ایران و ایالات متحده، در تنگنا قرار گرفته است.
در عراق، بزرگترین ائتلاف شیعه عملاً یک کاندید را از طریق انتصاب ریاست جمهوری به قدرت میرساند، اما تهدیدات ترامپ رهبران عراق را در موقعیت دشواری قرار داد و آنها را مجبور به بحثهای فشرده برای توافق بر سر یک کاندید جدید کرد.
الزیدی که به عنوان یک چهره سازشکار دیده میشود، در محافل سیاسی کمتر شناخته شده است.
او تاجر، بانکدار و صاحب یک کانال تلویزیونی است و هرگز پست دولتی نداشته است.
ب.ن