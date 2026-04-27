تعیین جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای شناسایی حیدر السعیدی

اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت امور خارجه آمریکا برای ارسال اطلاعات درباره دبیرکل «جنبش انصارالله الاوفیا» جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرد.

امروز دوشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲۶، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که حیدر السعیدی معروف به حیدر الغراوی، دبیرکل «جنبش انصارالله الاوفیا» که یک گروه «تروریستی» است، به حمله به نهادهای دیپلماتیک، پایگاه‌ها و کارکنان آمریکایی در عراق، اردن و سوریه و کشتن سربازان آمریکایی و شهروندان غیرنظامی عراق متهم است.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که در ازای دریافت اطلاعات دقیق درباره محل سکونت و فعالیت‌های این شخص، مبلغ ۱۰ میلیون دلار جایزه می‌‌دهد.

همچنین اپلیکیشن «سیگنال» و لینک «Tor» را برای ارسال اطلاعات معرفی کرده و توضیح داده است که احتمالاً ارسال کنندگان اطلاعات حق انتقال به مکان امن را خواهند داشت.

این در حالی است که آمریکا اخیراً فشارها علیه گروه‌های شبه‌نظامی عراق را تشدید کرده است.

