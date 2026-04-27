مشاهده پرندهای نادر در منطقه بارزان
اربیل (کوردستان۲۴) ـ مسئول دفتر رسانهای حفاظت از محیط زیست منطقه بارزان، از مشاهده گونهای پرنده برای نخستینبار در کوردستان و عراق خبر داد.
صدیق حسن، مسئول حفاظت از محیط زیست بارزان، امروز ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ به کوردستان۲۴ گفت: «در چند روز گذشته برای نخستین بار در کوردستان و عراق پرندهای نادر در منطقه بارزان مشاهده شد. این پرنده شیکرا نام دارد که در مناطق گرمسیر آسیا و آفریقا مشاهده شده است.»
وی افزود: «اندازه این پرنده حدود ۲۶ – ۳۰ سانتیمتر است و طول بالهایش به ۶۰ سانتیمتر میرسد و در هنگام پرواز بسیار سریع است. امسال در منطقه بارزان نُه گونه پرنده جدید ثبت شده است. به طور مستمر تلاش میشود که زیستگاهی مناسب برای پرندگان فراهم شود، به همین دلیل هر سال تعدادی پرنده جدید و متفاوت به منطقه بارزان میآیند.»
صدیق حسن، گفت: «منطقه بارزان برای پرندگان و حیات وحش یک منطقه امن است. تغییرات آبوهوایی نیز بر مهاجرت پرندگان به این منطقه تأثیر گذاشته است. جنگ بین آمریکا و ایران نیز یکی از عوامل مهاجرت پرندگان به شمار میرود، زیرا به طور مستقیم بر محیط زیست تأثیر میگذارد و پرندگان زودتر این تغییر را احساس میکنند.»
منطقه بارزان از طبیعتی غنی و زیبا و زیستگاهی مناسب برای حیات وحش و پرندگان برخوردار است. تاکنون بیش از ۲۴۰ گونه پرنده در این منطقه ثبت شده است.
ب.ن