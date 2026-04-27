عباس عراقچی پیش از دیدار با پوتین آمریکا را مسئول شکست مذاکرات دانست
اربیل (کوردستان۲۴) ـ دیپلمات ارشد ایران، امروز دوشنبه ۲۷ آوریل در جریان سفر به روسیه، واشینگتن را مسئول شکست مذاکرات صلح خاورمیانه دانست. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به او قول حمایت مسکو را برای پایان دادن به جنگ داد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در چهارمین مرحله از یک تور دیپلماتیک فشرده در سن پترزبورگ بود.
او در چند روز گذشته در میان دو دیدار با پاکستان، میانجی اصلی، به عمان سفر کرد.
اسلامآباد میزبان اولین و تنها دور مذاکرات ناموفق بین واشینگتن و تهران بود و سفر عراقچی امیدها را برای مذاکرات جدید در آخر هفته افزایش داده بود، تا اینکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، سفر برنامهریزی شده استیو ویتکوف و جرد کوشنر، فرستادگان خود، را لغو کرد.
عراقچی امروز دوشنبه گفت: «رویکردهای آمریکا باعث شد دور قبلی مذاکرات، با وجود پیشرفت، به دلیل خواستههای بیش از حد، به اهداف خود نرسد.»
ترامپ پس از لغو سفر فرستادگان خود، به فاکسنیوز گفت که اگر ایران خواهان مذاکره است، «میتواند با ما تماس بگیرد» - هرچند او گفته است که لغو این سفر به معنای بازگشت به خصومتها نیست.
پوتین پس از دیدار با عراقچی، تعهد خود را به «روابط استراتژیک» دو کشور ابراز کرد و به دیپلمات مهمان گفت: «از طرف ما، هر کاری را که به نفع شما و منافع همه مردم منطقه باشد، انجام خواهیم داد تا صلح در اسرع وقت محقق شود.»
خبرگزاری فارسِ ایران با اشاره به ادامه تلاشهای دیپلماتیک از طریق کانالهای ارتباطی، اعلام کرد که ایران از طریق پاکستان «پیامهای کتبی» به آمریکاییها ارسال کرده است که خطوط قرمز، از جمله مسائل هستهای و تنگه هرمز را مشخص میکند.
خبرگزاری فارس اعلام کرد که این پیامها بخشی از مذاکرات رسمی نبودهاند.
رسانه آمریکایی آکسیوس، روز یکشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع دیگر آگاه گزارش داد که ایران پیشنهاد جدیدی برای پایان دادن به جنگ با محوریت بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی ایالات متحده در آنجا ارسال کرده است و مذاکرات هستهای به مرحله بعدی موکول شده است.
ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران نیز این گزارش را نقل کرد.
خبرگزاری آکسیوس و ایبیسی نیوز گزارش دادند که انتظار میرود ترامپ امروز دوشنبه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود جلسهای برگزار کند تا در مورد مذاکرات متوقف شده و نحوه ادامه آن بحث و گفتگو کند.
