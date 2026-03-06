نچیروان بارزانی و سوادنی: اجازه نخواهیم داد از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود

تأکید نچیروان بارزانی و محمد شیاع سودانی بر صیانت از حاکمیت ملی عراق

1 ساعت پیش

رئیس اقلیم کوردستان و نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگویی تلفنی اعلام کردند که اجازه نخواهند داد از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود و بر لزوم یکپارچگی مواضع ملی تأکید کردند.

شامگاه امروز جمعه، ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، طی یک تماس تلفنی آخرین تحولات امنیتی و نظامی منطقه و تأثیر عملیات‌های اخیر بر وضعیت کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق، طرفین ضمن مخالفت قاطع با هرگونه حمله و تجاوز به شهرهای مختلف عراق و اقلیم کوردستان، تأکید کردند که به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد خاک عراق به پایگاهی برای حمله به کشورهای همسایه مبدل شود. آن‌ها خاطرنشان کردند که تمامی گام‌ها باید در راستای تقویت ثبات و آرامش برداشته شود.

سودانی و نچیروان بارزانی همچنین تصریح کردند که چالش‌های مرحله کنونی ایجاب می‌کند تمامی نیروهای ملی، گفتمان و مواضع خود را در راستای حفظ حاکمیت کشور و تقویت امنیت ملی عراق یکپارچه سازند.