سال گذشته نزدیک به ۱۱ هزار عمل جراحی  در بیمارستان آموزشی اربیل انجام شده است

مدیریت بیمارستان آموزشی اربیل بر تداوم ارائه‌ی خدمات رایگان پزشکی و تأمین تجهیزات تأکید کرد

مدیریت بیمارستان آموزشی اربیل روز سه‌شنبه، ۱۳ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۲۳ دی ۱۴۰۴)، در اطلاعیه‌ای آمار فعالیت‌های سال گذشته‌ی خود را منتشر و اعلام کرد که در این مدت نزدیک به ۱۱ هزار عمل جراحی متنوع برای شهروندان انجام شده است. بر اساس این اطلاعیه، مجموع کل جراحی‌های انجام‌شده در تمامی بخش‌ها ۱۰ هزار و ۸۲ مورد بوده است. در این میان، بیشترین آمار مربوط به بخش «چشم» با ثبت ۲ هزار و ۶۵۰ عمل جراحی بوده است.

در بخش دیگری از این آمار آمده است که در سال گذشته، ۱۴۱ هزار و ۲۶۱ شهروند به منظور معاینه، دریافت درمان و مراقبت‌های پزشکی به بخش‌های مشاوره و درمانگاه بیمارستان مراجعه کرده‌اند. مدیریت بیمارستان آموزشی اربیل تأکید کرده است که تمامی این جراحی‌ها و خدمات پزشکی به صورت «رایگان» به شهروندان ارائه شده است. همچنین به شهروندان اطمینان داده شده است که روند تأمین دارو، ملزومات پزشکی و انجام جراحی‌ها در این بیمارستان به صورت مداوم ادامه خواهد داشت.