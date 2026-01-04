صانع بابکر: به ۵۹ بیمارستان خصوصی و دولتی خون اهدا شده است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مدیر بانک خون اربیل، می‌گوید که هر سال میزان اهدای خون افزایش پیدا می‌کند و این میزان در سال ۲۰۲۵ به ۵۵ درصد رسیده است.

صانع بابکر، مدیر بانک خون اربیل، امروز یکشنبه ۴ ژانویه، به کوردستان۲۴ گفت: میزان اهدای خون در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال ۲۰۲۴ بسیار افزایش پیدا کرده و هر سال بیشتر می‌شود.

او گفت که این میزان در سال ۲۰۲۵ به ۵۵ درصد رسیده است، در حالی که در سال ۲۰۲۴، ۴۹ درصد بوده است.

همچنین توضیح داد: در سال ۲۰۲۵، ۷۵ هزار و ۳۱۷ واحد، خون دریافت کرده‌اند که ۴۱ هزار و ۸۹۵ واحد آن را از اهداکنندگان دریافت کرده‌اند. از مجموع اهداکنندگان ۵۶۴ اهداکننده خانم بوده و به ۵۹ بیمارستان خصوصی و دولتی در اربیل و حومه، اهدا شده است.

صانع بابکر در ادامه گفت که ۸۹ هزار و ۳۹۲ واحد خون و اجزای آن به بیمارستان‌های دولتی اهدا شده و ۶۵ هزار و ۸۳۸ واحد هم به بیمارستان‌های خصوصی اهدا شده است و ۱۴ هزار و ۲۲۰ واحد هم به بیماران تالاسمی اهدا شده است.

مدیر بانک خون اربیل، گفت که در چهار سال گذشته به فراخوان اضطراری برای اهدای خون به بیماران احتیاج پیدا نکرده‌اند و هر سال بدون اینکه نیازی به اهدای جایگزین باشد، برای نیازمندان خون لازم تامین شده است و در حال حاضر برای بیماران تالاسمی، سرطانی، جراحی کبد و دیالیز کلیه در اربیل، بدون اهدای جایگزین، خون اهدا می‌شود.

