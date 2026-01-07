2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – طرح احداث بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی درمان سرطان در اربیل، یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین طرح‌های سلامت در سطح عراق و اقلیم کوردستان است که کار برای تکمیل آن ادامه دارد و پیشرفت خوبی داشته است.

امروز چهارشنبه ۷ ژانویه، کارزان نعمت، مدیر بخش مهندسی در اداره کل بهداشت اربیل، به کوردستان۲۴ گفت: در حال حاضر ۵۵٪ این طرح تکمیل شده و اسکلت بندی ساختمان که پنج طبقه است کامل شده و اکنون به کار در داخل ساختمان و مرحله نهایی پرداخته می‌شود.

وی افزود: این بیمارستان فقط یک ساختمان نیست، بلکه «یک مجموعه پزشکی» است که در آن تمام مراحل تشخیص، آزمایش پیشگیری، پرتو درمانی و عمل جراحی انجام می‌شود. همچنین بهترین و جدیدترین دستگاه‌های پزشکی جهان برای آن تامین می‌شود و در نظر داریم در چارچوب قرارداد، پرسنل پزشکی و پزشکان ماهر برای آن تربیت کنیم.

کارزان نعمت، گفت در این بیمارستان می‌توان تنها در بخش شیمی درمانی به طور همزمان ۹۰ بیمار را معالجه کرد.

با تکمیل این طرح شهروندان اقلیم کوردستان و عراق برای تشخیص و درمان بیماری سرطان، دیگر به خارج از کشور نیازی نخواهند داشت و در آن کلیه خدمات با استانداردهای جهانی در داخل، ارایه می‌شود.

ب.ن