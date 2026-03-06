50 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – روسیه امروز جمعه ۶ مارس اعلام کرد که اقدام فنلاند برای لغو محدودیت‌های میزبانی سلاح‌های هسته‌ای را یک تهدید بالقوه می‌داند و متعهد شد که در صورت اجرای این طرح، واکنش نشان خواهد داد.

فنلاند، همسایه روسیه که از سال ۲۰۲۳ عضو ناتو است، روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد محدودیت‌های ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای در خاک خود را لغو کند تا این کشور را با سیاست بازدارندگی ناتو هماهنگ کند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران، گفت: "فنلاند با استقرار سلاح‌های هسته‌ای در خاک خود، شروع به تهدید ما کرده است. اگر فنلاند ما را تهدید کند، ما اقدامات مناسبی را انجام خواهیم داد."

فنلاند در آوریل ۲۰۲۳ برای پیوستن به ناتو از دهه‌ها عدم تعهد نظامی دست کشید و پس از حمله روسیه به اوکراین، در سال ۲۰۲۲، درخواست عضویت خود را آغاز کرد.

آنتی هاکانن، وزیر دفاع فنلاند، روز پنجشنبه گفت: «این پیشنهاد دولت، در آینده امکان ورود سلاح هسته‌ای به فنلاند یا حمل، تحویل یا نگهداری آن در فنلاند را در صورتی که به دفاع نظامی فنلاند مرتبط باشد، فراهم می‌کند.»

هاکانن گفت که محیط امنیتی فنلاند و اروپا پس از حمله تمام عیار روسیه به اوکراین «به طور اساسی و قابل توجهی تغییر کرده و رو به وخامت گذاشته است».

فنلاند در سال‌های گذشته مسکو را به «جنگ ترکیبی» در سازماندهی موج مهاجران در مرز مشترک ۱۳۴۰ کیلومتری خود متهم کرده است، اتهامی که کرملین آن را رد کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن