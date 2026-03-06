وزارت منابع طبیعی میگوید حمله به میدان نفتی اچ.کی.ان موجب توقف تولید شده است
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان از دولت عراق خواست که از حملات به مردم غیرنظامی اقلیم کوردستان و زیرساخت اقتصادی و بخش نفت و گاز جلوگیری کند.
امروز جمعه ۶ مارس ۲۰۲۶، وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد: شب گذشته گروههای غیرقانونی در عراق به میدان نفتی اچ.کی.ان در شهرک سَرسنگ در استان دهوک حمله کردهاند و میدان آسیب دیده است و حمله موجب توقف تولید شده است.
وزارت منابع طبیعی تأکید کرده است که ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی که زیرساخت اقتصادی و منابع مردم کوردستان را هدف گرفته است، مسئولیت آن را بر عهده جهتی میداند که حمله از مناطق تحت کنترل آن انجام میشود و به اقلیم و منبع درآمد سراسر عراق خسارت وارد میشود.
وزارت منابع طبیعی از دولت عراق خواست که از حملات به مردم غیرنظامی اقلیم کوردستان و زیرساخت اقتصادی و بخش نفت و گاز جلوگیری کند.
ب.ن