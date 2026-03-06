پیامدهای خطرناک ناشی از جنگ و درگیری‌های جاری را مورد بررسی دقیق قرار گرفت

نچیروان بارزانی و شیخ محمد بن زاید آل نهیان در تماسی تلفنی، ضمن ابراز نگرانی از تنش‌های خاورمیانه، بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه و دیپلماسی برای حفظ صلح تأکید کردند.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز جمعه، ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴)، در تماسی تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی گفتگو کرد.

در این گفت‌وگو، طرفین آخرین تحولات منطقه و پیامدهای خطرناک ناشی از جنگ و درگیری‌های جاری را مورد بررسی دقیق قرار دادند. نجیروان بارزانی و شیخ محمد بن زاید با ابراز نگرانی عمیق از گسترش تنش‌ها، بر لزوم فشرده‌سازی تلاش‌های دیپلماتیک به‌منظور آرام‌سازی اوضاع و صیانت از صلح و ثبات در خاورمیانه تأکید کردند.

بخش دیگری از این رایزنی به بررسی مناسبات امارات با عراق و اقلیم کوردستان اختصاص داشت. دو طرف با تأکید بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف، بر تقویت بیش از پیش پیوندهای تاریخی و دوستانه میان خود پافشاری کردند.

نچیروان بارزانی در پایان این تماس، از حمایت‌ها و کمک‌های مستمر امارات متحده عربی به عراق و اقلیم کوردستان قدردانی کرد و برای دولت و ملت امارات آرزوی پیشرفت و رفاه مداوم نمود.