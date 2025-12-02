شرکت دانهگاز ادعای توقف تولید گاز در میدان کورمور را تکذیب کرد
تکذیب درخواست نخستوزیر عراق برای توقف تولید در کورمور، دانهگاز از حمایت بغداد قدردانی کرد
شرکت اماراتی «دانهگاز» امروز سهشنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴ (۲ دسامبر ۲۰۲۵)، گزارش منتشرشده در وبسایت «المونیتور» را تکذیب کرد که ادعا کرده بود محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، خواستار توقف تولید و صادرات گاز از میدان گازی کورمور تا زمان اعلام نتایج تحقیقات دربارهی حملهی اخیر شده است.
در بیانیهی این شرکت آمده است: «آنچه در خبر «المونیتور» آمده است، به هیچ وجه صحت ندارد. برعکس، محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، به صراحت بر تمایل خود برای ازسرگیری تولید گاز در میدان کورمور در اسرع وقت تأکید کرده است.»
دانهگاز در بخش دیگری از بیانیهی خود، از نخستوزیر و تیمش قدردانی کرده و اظهار داشت: «ما از نخستوزیر و تمامی کارکنان دفترشان برای پاسخ سریع و حمایتشان در مسائل امنیتی، و همچنین برای بازدید فوری مقامات ارشد دولت فدرال از میدان کورمور سپاسگزاریم.» این شرکت همچنین از تعهد دولت عراق «برای انتشار گزارش تحقیقات مربوط به حمله و پیگیری تمامی موارد ذکرشده در آن در اسرع وقت» قدردانی کرده است.
پسزمینهی حمله به کورمور
میدان گازی کورمور که در شهرستان چمچمال، استان سلیمانیهی اقلیم کوردستان واقع شده، بزرگترین میدان گازی در عراق و شریان حیاتی انرژی برای اقلیم کوردستان به شمار میرود. این میدان حدود ۶۷ تا ۸۰ درصد از برق اقلیم کوردستان را تامین میکند و توسط کنسرسیوم «پِرل پترولیوم» با سهامداری عمدهی دانهگاز و کرسنت پترولیوم اداره میشود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که وبسایت خبری «المونیتور» در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد اقلیم کوردستان که نخواسته نامش فاش شود، اعلام کرده بود: «ما از بیتفاوتی سودانی که خواستار توقف تولید گاز در میدان کورمور شده است، شوکه شدیم. تصور کنید وضعیت ما چگونه میشد اگر او به هدف خود میرسید؟ او میخواست اقلیم کوردستان را در تاریکی نگه دارد.»
جزئیات حمله و ازسرگیری تولید
چهارشنبهشب، ۵ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵)، حدود ساعت ۲۳:۳۰، میدان گازی کورمور هدف حملهی پهپادی قرار گرفت. این حمله که به یک مخزن اصلی ذخیرهسازی میعانات گازی آسیب رساند، منجر به توقف کامل تولید و کاهش ۸۰ درصدی تولید برق عمومی در اقلیم کوردستان شد و خاموشی گستردهای را در پی داشت. بر اثر این حمله آتشسوزی بزرگی به مدت نُه ساعت ادامه داشت. وزارتخانههای منابع طبیعی و برق دولت اقلیم کوردستان با انتشار بیانیهی مشترک، وقوع این حمله را تایید کردند.
پس از سه روز از این حمله، وزارت برق دولت اقلیم کوردستان از عادی شدن تولید گاز در میدان و بازگشت ۲۴ ساعتهی برق به حالت عادی خبر داد. تولید گاز در میدان کورمور در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۴ (۲۹ نوامبر ۲۰۲۵) به صورت آزمایشی از سر گرفته شد و انتظار میرود تولید کامل در روزهای آتی از سر گرفته شود. با این حال، دولت فدرال عراق تاکنون هویت عاملان این حمله را فاش نکرده است که این امر نگرانی مقامات اقلیم کوردستان را به دنبال داشته است. نخستوزیر عراق، محمد شیاع سودانی، این حمله را «حملهای به تمام عراق» خواند و دستور تشکیل کمیتهای عالیرتبه به ریاست وزیر کشور عراق برای تحقیق دربارهی این حادثه را صادر کرد.