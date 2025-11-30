عراق، چهارمین مقصد بزرگ صادراتی ترکیه در اکتبر ۲۰۲۵

افزایش ۲ درصدی صادرات ترکیه و عبور از مرز یک میلیارد دلار به مقصد عراق

4 ساعت پیش

بر اساس داده‌های موقت منتشر شده توسط مؤسسه‌ی آمار ترکیه (ترک‌اِستات) و وزارت بازرگانی این کشور، در ماه اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر تا ۸ آبان ۱۴۰۴)، عراق با واردات بیش از ۱.۲۱ میلیارد دلار کالا، به چهارمین مقصد بزرگ صادراتی ترکیه تبدیل شده است.

این رقم نشان‌دهنده سهم چشمگیری از کل صادرات ترکیه در این ماه است.

مجموع صادرات ترکیه در ماه اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر تا ۸ آبان ۱۴۰۴) به ۲۳.۹۴ میلیارد دلار رسید که نسبت به اکتبر ۲۰۲۴ (مهر و آبان ۱۴۰۳) ۲ درصد افزایش یافته است. همچنین، واردات ترکیه در همین ماه با ۷.۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته، به ۳۱.۵۲ میلیارد دلار بالغ شد. کسری تجارت خارجی ترکیه نیز در ماه اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر تا ۸ آبان ۱۴۰۴) با ۲۷.۶ درصد افزایش، به ۷.۵۸ میلیارد دلار رسید.

در میان کشورهای واردکننده کالاهای ترکیه‌ای در اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر تا ۸ آبان ۱۴۰۴)، آلمان با ۳.۰۰۳ میلیارد دلار در رتبه اول قرار دارد. پس از آن، بریتانیا با ۱.۴۲۳ میلیارد دلار و ایالات متحده آمریکا با ۱.۴۰۹ میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند. عراق با ۱.۲۱ میلیارد دلار و ایتالیا با ۱.۱۵۲ میلیارد دلار، رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. این پنج کشور در مجموع سهمی تقریباً ۳۰ درصدی از کل صادرات ترکیه داشته‌اند.

عراق بخش عمده‌ای از کالاها و مواد غذایی مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه، به‌ویژه ترکیه و ایران، وارد می‌کند. بخش کوچکی نیز از کشورهای عربی منطقه، به‌ویژه اردن، تأمین می‌شود. عمده واردات عراق از ترکیه شامل مصالح ساختمانی، انرژی، و مواد غذایی مانند سس گوجه‌فرنگی و سبزیجات است. در نه ماهه اول سال ۲۰۲۵ (ابتدای دی ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴)، مجموع صادرات ترکیه به عراق به ۸.۷ میلیارد دلار رسید و حجم کلی تجارت دوجانبه حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است. ترکیه و عراق در حال حاضر هدف‌گذاری کرده‌اند تا حجم تجارت دوجانبه را در کوتاه‌مدت به ۲۰ میلیارد دلار و در میان‌مدت به ۳۰ میلیارد دلار افزایش دهند. همچنین، عراق سومین بازار بزرگ برای شرکت‌های پیمانکاری ترکیه در سطح جهان محسوب می‌شود.