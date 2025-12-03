رئیس اقلیم کوردستان و معاون وزیر خارجه‌ی آمریکا در اربیل بر ضرورت محاکمه‌ی عاملان حمله‌ی اخیر به میدان گازی کورمور تأکید کردند

2 ساعت پیش

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، ظهر روز چهارشنبه، ۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آذر ۱۴۰۴)، از مایکل ریگز، معاون وزیر خارجه‌ی آمریکا در امور مدیریت و منابع که برای افتتاح ساختمان جدید کنسولگری عمومی آمریکا به اربیل سفر کرده بود، استقبال کرد.

نچیروان بارزانی ضمن خوش‌آمدگویی به مایکل ریگز، سفر ایشان را نشانه‌ی تعهد آمریکا به ادامه‌ی روابط بلندمدت و استراتژیک با عراق و اقلیم کوردستان دانست. وی همچنین از حمایت‌ها و همکاری‌های آمریکا با عراق و اقلیم کوردستان در تمامی زمینه‌ها قدردانی کرد. در این دیدار، دو طرف درباره‌ی وضعیت عمومی عراق و اقلیم کوردستان گفتگو کرده و بر موضوع هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی اقلیم کوردستان تأکید کردند.

حمله‌ی کورمور و لزوم حاکمیت قانون

در همین راستا، آن‌ها حمله‌ی اخیر به میدان گازی کورمور را محکوم کرده و تأکید کردند که عاملان این حمله باید طبق قانون مجازات شوند و سلاح تنها باید در اختیار دولت باشد. حملات به میدان گازی کورمور باعث توقف تولید گاز و قطعی گسترده‌ی برق در اقلیم کوردستان شده بود. کمیته‌ی تحقیقاتی مشترکی نیز به دستور نخست‌وزیر عراق برای بررسی این حملات تشکیل شده است.

مسائل منطقه‌ای و تهدیدات داعش

روابط آمریکا با عراق و اقلیم کوردستان، نتایج انتخابات پارلمانی عراق (که در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد), تهدیدات داعش، و آخرین تحولات منطقه از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود. در این جلسه، کاردار سفارت آمریکا در عراق و شماری از مقامات دیگر نیز حضور داشتند.