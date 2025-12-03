زلمای خلیلزاد در گفتگو با کوردستان٢٤: آمریکا میخواهد روابط بسیار قوی با اقلیم کوردستان داشته باشد و تداوم این روابط بسیار مهم است
افتتاح بزرگترین کنسولگری آمریکا در اربیل: تحول راهبردی در روابط واشنگتن و دولت اقلیم کوردستان
با گشایش بزرگترین ساختمان کنسولگری ایالات متحدهی آمریکا در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، در روز چهارشنبه، ۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آذر ۱۴۰۴)، ابعاد جدیدی در روابط راهبردی بین واشنگتن و دولت اقلیم کوردستان رقم خورد. این رویداد که از سوی زلمای خلیلزاد، سفیر سابق آمریکا در عراق، به عنوان "مهمترین رویداد" در این روابط توصیف شده است، پیامهایی روشن دربارهی منافع مشترک و تعهد بلندمدت آمریکا به ثبات و توسعهی منطقه ارسال میکند.
در گفتگویی اختصاصی با ژینو محمد از شبکهی کوردستان٢٤، سفیر خلیلزاد تأکید کرد که گشایش این کنسولگری عظیم در اربیل، نشانی از "احترام و قدردانی" آمریکا از روابط خود با دولت اقلیم کوردستان است. وی اشاره کرد که این پروژه سالها پیش برنامهریزی شده بود و پیشرفتهای قابل توجه دولت اقلیم کوردستان در زمینههای امنیتی و اقتصادی از آن زمان تا کنون، اهمیت این گشایش را دوچندان کرده است.
سفیر خلیلزاد اظهار داشت: "روابط خوبی بین آمریکا و اقلیم کوردستان وجود دارد و منافع مشترکی در رویارویی با تروریسم و همچنین منافعی در حوزهی سرمایهگذاری و بازرگانی دارند. به همین دلیل، با گشایش این کنسولگری بزرگ و قدرتمند در اربیل، آمریکا میخواهد روابط بسیار قوی با اقلیم کوردستان داشته باشد و تداوم این روابط بسیار مهم است."
سفیر سابق آمریکا در عراق، به افزایش نقش دولت اقلیم کوردستان در منطقه اشاره کرد و گفت که در مقایسه با گذشته، "نقش اقلیم کوردستان افزایش یافته است." وی به سرمایهگذاریهای اقتصادی رو به رشد آمریکا در منطقه و همچنین حضور نظامی قابل توجه ایالات متحده در اقلیم کوردستان اشاره کرد که شامل اعزام سرباز و ارائهی سلاح و تجهیزات به نیروهای پیشمرگه میشود.
خلیلزاد افزود که اقلیم کوردستان "جایگاه بسیار مهمی" در منطقهای پر از چالش دارد؛ منطقهای که با تهدید ایران و فعالیتهای شبهنظامیان وابسته به آن روبرو است. او این تعامل را نه تنها به نفع آمریکا بلکه برای خود دولت اقلیم کوردستان نیز بسیار سودمند دانست.
در پاسخ به این پرسش که پیام گشایش این کنسولگری برای بغداد چیست، خلیلزاد تأکید کرد که آمریکا به عراق به عنوان یک کشور فدرال احترام میگذارد و اختیارات فدرال و اختیارات واگذارشده به دولت اقلیم کوردستان را به رسمیت میشناسد. وی بیان داشت که بغداد از برنامهی آمریکا برای گشایش این کنسولگری آگاه بوده و "نباید از گشایش این کنسولگری بزرگ در اربیل شوکه شوند."
سیاست آمریکا، به گفتهی خلیلزاد، بر یک "کوردستان قدرتمند و عراقی یکپارچه" استوار است. او خاطرنشان کرد که در حالی که آمریکا با بغداد روابط دارد، همزمان با اربیل نیز روابط فعال دارد و وجود سفارتخانه در بغداد و کنسولگری در اربیل، بخشی از این رویکرد جامع است.
یکی از نکات محوری گفتگو، نگرانیهای سفیر خلیلزاد دربارهی نقش فزایندهی شبهنظامیان وابسته به ایران در عراق بود. او این گروهها را به "سلول سرطان" در کشور تشبیه کرد که "به آرامی گسترش مییابند" و باید فوراً با آنها برخورد شود. وی به افزایش کرسیهای پارلمانی این گروهها در انتخابات اخیر اشاره کرد که از حدود ۲۰-۲۳ کرسی به نزدیک به ۵۰ کرسی رسیده و این وضعیت "تأثیر بر کل عراق خواهد داشت و کنترل گروههای شبهنظامی بر عراق بسیار بیشتر خواهد شد."
خلیلزاد با تأکید بر ضرورت کنترل و خلع سلاح این گروهها، افزود که اکنون فرصتی برای عراق فراهم شده است تا با توجه به "ضعیفشدن ایران" به دلیل تنشها در منطقه، "بتواند این گروههای شبهنظامی را کنترل کند و مستقل شود." وی همچنین بر لزوم حمایت از دولت اقلیم کوردستان در برابر حملات پهپادی تأکید کرد.
سفیر خلیلزاد سیاست آمریکا در قبال عراق را ترکیبی از "تداوم و تغییر" دانست. وی حمایت واشنگتن از قانون اساسی عراق و لزوم اجرای آن را تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که تمرکز آمریکا بر این است که "چگونه کاری کنیم که عراق مستقل باشد." او همچنین به آمادگی آمریکا برای کمک به عراق برای دستیابی به استقلال واقعی و کنترل شبهنظامیان اشاره کرد.
این گفتگو نشان داد که گشایش کنسولگری آمریکا در اربیل نه تنها یک رویداد دیپلماتیک نمادین است، بلکه بازتابدهندهی تحلیلهای عمیق راهبردی و تعهد مستمر آمریکا به نقش دولت اقلیم کوردستان در حفظ ثبات و پیشبرد منافع مشترک در یکی از حساسترین مناطق جهان است.